На Волині молодий чоловік звів рахунки із життям





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Трагедія сталася у неділю, 3 січня. Чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.



У секторі комунікації поліції у Волинській області підтвердили інформацію, зазначивши, звів рахунки із життям 31-річний житель міста Берестечко. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Берестечко Горохівського району чоловік покінчив життя самогубством.Про цестало відомо із власних джерел.Трагедія сталася у неділю, 3 січня. Чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.У секторі комунікації поліції у Волинській області підтвердили інформацію, зазначивши, звів рахунки із життям 31-річний житель міста Берестечко. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.

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