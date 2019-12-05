На Волині молодий чоловік звів рахунки із життям
Сьогодні, 15:04
У місті Берестечко Горохівського району чоловік покінчив життя самогубством.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Трагедія сталася у неділю, 3 січня. Чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.
У секторі комунікації поліції у Волинській області підтвердили інформацію, зазначивши, звів рахунки із життям 31-річний житель міста Берестечко. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Трагедія сталася у неділю, 3 січня. Чоловік вчинив самогубство шляхом повішення.
У секторі комунікації поліції у Волинській області підтвердили інформацію, зазначивши, звів рахунки із життям 31-річний житель міста Берестечко. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовані.
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