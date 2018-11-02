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Ексголова Луцької РДА, його син та колишня заступниця стали радниками голови Івано-Франківської ОДА

Ексголова Луцької РДА, його син та колишня заступниця стали радниками голови Івано-Франківської ОДА
Колишній голова Луцької райдержадміністрації Ігор Ярмольський, його син Андрій Ярмольський та колишня заступниця Інна Бас стали позаштатними радниками новообраного голови Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Бойчука.

Про це йдеться у розпорядженнях Андрія Бойчука від 28-го та 30-го грудня, оприлюднених на сайті ОДА.

Зауважимо, що загалом голова Івано-Франківської ОДА, якого Зеленський призначив 24 грудня, призначив собі 5 позаштатних радників. Усі вони працюватимуть на громадських засадах. Щоправда, ніхто з них раніше не мав стосунку до Івано-Франківська. Ці люди або з Луцька, або із Дніпра.

Інна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський, який є директором і засновником низки юридичних фірм у Дніпрі та Києві, буде радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.

Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме Едуард Греков. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.

Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили Віталія Солов’я. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.


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Теги: Андрій Ярмольський, Ігор Ярмольський, Інна Бас, Івано-Франківська ОДА
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