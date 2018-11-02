Ексголова Луцької РДА, його син та колишня заступниця стали радниками голови Івано-Франківської ОДА

Ігор Ярмольський, його син Андрій Ярмольський та колишня заступниця Інна Бас стали позаштатними радниками новообраного голови Івано-Франківської облдержадміністрації Андрія Бойчука.



Про це йдеться у розпорядженнях Андрія Бойчука від



Зауважимо, що загалом голова Івано-Франківської ОДА, якого Зеленський призначив 24 грудня, призначив собі 5 позаштатних радників. Усі вони працюватимуть на громадських засадах. Щоправда, ніхто з них раніше не мав стосунку до Івано-Франківська. Ці люди або з Луцька, або із Дніпра.



Інна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський, який є директором і засновником низки юридичних фірм у Дніпрі та Києві, буде радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.



Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме Едуард Греков. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.



Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили Віталія Солов’я. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.



Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній голова Луцької райдержадміністрації, його синта колишня заступницястали позаштатними радниками новообраного голови Івано-Франківської облдержадміністраціїПро це йдеться у розпорядженнях Андрія Бойчука від 28-го та 30-го грудня , оприлюднених на сайті ОДА.Зауважимо, що загалом голова Івано-Франківської ОДА, якого Зеленський призначив 24 грудня, призначив собі 5 позаштатних радників. Усі вони працюватимуть на громадських засадах. Щоправда, ніхто з них раніше не мав стосунку до Івано-Франківська. Ці люди або з Луцька, або із Дніпра.Інна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський, який є директором і засновником низки юридичних фірм у Дніпрі та Києві, буде радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.

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