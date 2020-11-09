Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер
Сьогодні, 02:14
У Луцьку пропонують вирішити сміттєву проблему біля замку Любарта, встановивши підземний контейнер.
Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Анатолій Форманюк.
В тексті петиції чоловік зазначає, що замок Любарта - візитівка Луцька і те, що туристи бачитимуть сміття біля нього, впливатиме на репутацію міста. напряму впливає на репутацію міста.
"Встановлення звичайних сміттєвих баків у цьому місці - не вирішать проблеми повністю, та і естетичності даній ділянці не прибавлять, тому пропоную запозичити досвід цивілізованого світу, і встановити саме підземний контейнер для сміття", - пише Анатолій Форманюк.
Петицію зареєстрували 5 січня і станом на 20:30 її не підтримав жоден користувач. Як відомо, для розгляду петиції міською радою, необхідно, щоб вона протягом 14 днів набрала на свою підтримку 300 голосів.
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Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Анатолій Форманюк.
В тексті петиції чоловік зазначає, що замок Любарта - візитівка Луцька і те, що туристи бачитимуть сміття біля нього, впливатиме на репутацію міста. напряму впливає на репутацію міста.
"Встановлення звичайних сміттєвих баків у цьому місці - не вирішать проблеми повністю, та і естетичності даній ділянці не прибавлять, тому пропоную запозичити досвід цивілізованого світу, і встановити саме підземний контейнер для сміття", - пише Анатолій Форманюк.
Петицію зареєстрували 5 січня і станом на 20:30 її не підтримав жоден користувач. Як відомо, для розгляду петиції міською радою, необхідно, щоб вона протягом 14 днів набрала на свою підтримку 300 голосів.
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