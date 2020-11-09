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Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер

Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер
У Луцьку пропонують вирішити сміттєву проблему біля замку Любарта, встановивши підземний контейнер.

Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Анатолій Форманюк.

В тексті петиції чоловік зазначає, що замок Любарта - візитівка Луцька і те, що туристи бачитимуть сміття біля нього, впливатиме на репутацію міста. напряму впливає на репутацію міста.

"Встановлення звичайних сміттєвих баків у цьому місці - не вирішать проблеми повністю, та і естетичності даній ділянці не прибавлять, тому пропоную запозичити досвід цивілізованого світу, і встановити саме підземний контейнер для сміття", - пише Анатолій Форманюк.

Петицію зареєстрували 5 січня і станом на 20:30 її не підтримав жоден користувач. Як відомо, для розгляду петиції міською радою, необхідно, щоб вона протягом 14 днів набрала на свою підтримку 300 голосів.

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Теги: сміття, петиція, Луцьк
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