Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер

У Луцьку пропонують вирішити сміттєву проблему біля замку Любарта, встановивши підземний контейнер.Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєструвавВ тексті петиції чоловік зазначає, що замок Любарта - візитівка Луцька і те, що туристи бачитимуть сміття біля нього, впливатиме на репутацію міста. напряму впливає на репутацію міста."Встановлення звичайних сміттєвих баків у цьому місці - не вирішать проблеми повністю, та і естетичності даній ділянці не прибавлять, тому пропоную запозичити досвід цивілізованого світу, і встановити саме підземний контейнер для сміття", - пише Анатолій Форманюк.Петицію зареєстрували 5 січня і станом на 20:30 її не підтримав жоден користувач. Як відомо, для розгляду петиції міською радою, необхідно, щоб вона протягом 14 днів набрала на свою підтримку 300 голосів.