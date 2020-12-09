У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників
Сьогодні, 11:43
У Нововолинську працівниця міської ради повідомила правоохоронцям про те, що біля входу виявили підозрілий рюкзак.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Подія сталася сьогодні, 6 січня, вранці. Інформують, що на місце негайно виїхали поліція та надзвичайники.
Під час огляду рюкзак був відчинений, всередині був лише одяг.
Додають, що евакуації людей з адмінбудівлі не проводили. Загрози їхньому життю не було.
Фото – видання Радар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Подія сталася сьогодні, 6 січня, вранці. Інформують, що на місце негайно виїхали поліція та надзвичайники.
Під час огляду рюкзак був відчинений, всередині був лише одяг.
Додають, що евакуації людей з адмінбудівлі не проводили. Загрози їхньому життю не було.
Фото – видання Радар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників
Сьогодні, 11:43
Магія різдвяної музики: після вечора атмосферних саундреків від відомого оркестру Луцьк запорошило снігом
Сьогодні, 11:20