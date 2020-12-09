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У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників

У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників
У Нововолинську працівниця міської ради повідомила правоохоронцям про те, що біля входу виявили підозрілий рюкзак.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Подія сталася сьогодні, 6 січня, вранці. Інформують, що на місце негайно виїхали поліція та надзвичайники.

Під час огляду рюкзак був відчинений, всередині був лише одяг.
Додають, що евакуації людей з адмінбудівлі не проводили. Загрози їхньому життю не було.

Фото – видання Радар.

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Теги: Нововолинськ, будівля, поліція, виклик
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