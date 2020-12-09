У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Подія сталася сьогодні, 6 січня, вранці. Інформують, що на місце негайно виїхали поліція та надзвичайники.



Під час огляду рюкзак був відчинений, всередині був лише одяг.

Додають, що евакуації людей з адмінбудівлі не проводили. Загрози їхньому життю не було.



Фото – видання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську працівниця міської ради повідомила правоохоронцям про те, що біля входу виявили підозрілий рюкзак.Про це у коментаріповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Подія сталася сьогодні, 6 січня, вранці. Інформують, що на місце негайно виїхали поліція та надзвичайники.Під час огляду рюкзак був відчинений, всередині був лише одяг.Додають, що евакуації людей з адмінбудівлі не проводили. Загрози їхньому життю не було.Фото – видання Радар

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