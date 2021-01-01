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10 учасників бойових дій з Волині отримають безкоштовні квартири

10 учасників бойових дій з Волині отримають безкоштовні квартири
На Волині 10 учасників бойових дій отримають безкоштовно 2-кімнатні квартири.

Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у facebook.

"Вперше на Волині спілкою учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» було створено житлово-будівельний кооператив. Пройдений довгий шлях, подолано багато перешкод, але в результаті 10 учасників бойових дій в АТО отримають по 2-кімнатній квартирі абсолютно безкоштовно", - написав Юрій Ганджала.

Цього разу сертифікат від забудовника отримав Грицюк Микола - голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» в м.Ковель та Ковельському районі, який з 2014 року і по сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках на лінії розмежування.

10 учасників бойових дій з Волині отримають безкоштовні квартири
10 учасників бойових дій з Волині отримають безкоштовні квартири



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Теги: учасники бойових дій, безкоштовні квартири, Волинь
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