Вбивцю, який у Луцьку обікрав підприємство, позбавили волі на 11 років





Про це йдеться у



Один зі зловмисників – уродженець села Пиків Вінницької області перебував у місцях позбавлення волі за умисні вбивства у 2009-му та 2020-му роках (вийшов умовно-достроково) та через інші кримінальні злочини. Інший – лучанин, що відсидів за крадіжки. Щоправда, чоловіків було троє, однак матеріали щодо останнього виділили в окреме провадження та закрили у зв’язку зі смертю.



Так, попередньо домовившись, чоловіки обікрали ТзОВ «Міліуса» в обласному центрі Волині. Підприємство спеціалізується на влаштуванні пальових фундаментів та шпунтів. Трапилося це вдень 7 жовтня 2017-го року.



Використовуючи ручну пилку та сокиру один із крадіїв зі стажем вирізав силові кабелі, що знаходились на території підприємства. В цей час двоє інших скручували їх і перекидали через паркан. Після цього направилися на пустир, де випалили викрадені кабелі, аби лишити собі лише металеві частини.



Цього ж дня перенесли награбоване добро в пункт прийому металобрухту, де їм заплатити 3000 гривень, які зловмисники розділили між собою.



Натомість під час судового засідання один із обвинувачених, чоловік, який раніше сидів за вбивства, розповів, що того дня охоронець підприємства сам зателефонував йому, мовляв, є що випити. Окрім них там ще було декілька людей, але всі вже були п’яними на той момент, коли троє вищезгаданих злодіїв лишилися при тямі. Один із них поділився «секретом», що на території є мідні дроти, які не числяться на балансі ТзОВ «Міліуса».



Пиляли силові кабелі пилкою, щодо сокири інформацію обвинувачений почав спростовувати. Крім того, звернув увагу суду на те, що вони розпиляли лише два кабелі, один був підключений до крану, а другий – зварювальний. Щодо причетності до викрадення інших силових кабелів з підприємства будь-якого відношення не має і хто їх викрав йому не відомо.



Заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди не визнав та просив залишити його без задоволення, оскільки не була проведена товарознавча експертиза та не встановлена сума завданих збитків.



Інший обвинувачений розповів таку ж історію, однак їм не повірили, зважаючи на наявні докази: покази свідків та записи із відеокамер. Щодо охоронця, то його відразу ж звільнили.



Так, одного із чоловіків визнали винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України та зважаючи на попередній вирок Луцького міськрайонного суду, на підставі ст. 70 ч.4 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання (попередньо «світило» 3 роки) більш суворим покаранням остаточно призначили до відбуття – позбавлення волі строком на 11 років.



Строк відбуття покарання почав нараховуватися із 02 січня 2020 року.



Іншого чоловіка покарали позбавленням волі строком на 3 роки та 6 місяців. На підставі ст.ст.75,76 КК України його звільнять від відбуття призначеного покарання, якщо протягом іспитового строку тривалістю 3 роки чоловік не вчинить нового злочину.



Окрім цього, у рамках цивільного позову, один зі злочинців зобов’язаний сплатити стороні обвинувачення майже 12 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад три роки тому у Луцьку трапилася крадіжка на одному із підприємств, днями обвинуваченим оголосили остаточні вироки. Одному зі злодіїв призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років, інший відбувся «умовним».Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.Один зі зловмисників – уродженець села Пиків Вінницької області перебував у місцях позбавлення волі за умисні вбивства у 2009-му та 2020-му роках (вийшов умовно-достроково) та через інші кримінальні злочини. Інший – лучанин, що відсидів за крадіжки. Щоправда, чоловіків було троє, однак матеріали щодо останнього виділили в окреме провадження та закрили у зв’язку зі смертю.Так, попередньо домовившись, чоловіки обікрали ТзОВ «Міліуса» в обласному центрі Волині. Підприємство спеціалізується на влаштуванні пальових фундаментів та шпунтів. Трапилося це вдень 7 жовтня 2017-го року.Використовуючи ручну пилку та сокиру один із крадіїв зі стажем вирізав силові кабелі, що знаходились на території підприємства. В цей час двоє інших скручували їх і перекидали через паркан. Після цього направилися на пустир, де випалили викрадені кабелі, аби лишити собі лише металеві частини.Цього ж дня перенесли награбоване добро в пункт прийому металобрухту, де їм заплатити 3000 гривень, які зловмисники розділили між собою.Натомість під час судового засідання один із обвинувачених, чоловік, який раніше сидів за вбивства, розповів, що того дня охоронець підприємства сам зателефонував йому, мовляв, є що випити. Окрім них там ще було декілька людей, але всі вже були п’яними на той момент, коли троє вищезгаданих злодіїв лишилися при тямі. Один із них поділився «секретом», що на території є мідні дроти, які не числяться на балансі ТзОВ «Міліуса».Пиляли силові кабелі пилкою, щодо сокири інформацію обвинувачений почав спростовувати. Крім того, звернув увагу суду на те, що вони розпиляли лише два кабелі, один був підключений до крану, а другий – зварювальний. Щодо причетності до викрадення інших силових кабелів з підприємства будь-якого відношення не має і хто їх викрав йому не відомо.Заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди не визнав та просив залишити його без задоволення, оскільки не була проведена товарознавча експертиза та не встановлена сума завданих збитків.Інший обвинувачений розповів таку ж історію, однак їм не повірили, зважаючи на наявні докази: покази свідків та записи із відеокамер. Щодо охоронця, то його відразу ж звільнили.Так, одного із чоловіків визнали винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України та зважаючи на попередній вирок Луцького міськрайонного суду, на підставі ст. 70 ч.4 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання (попередньо «світило» 3 роки) більш суворим покаранням остаточно призначили до відбуття – позбавлення волі строком на 11 років.Строк відбуття покарання почав нараховуватися із 02 січня 2020 року.Іншого чоловіка покарали позбавленням волі строком на 3 роки та 6 місяців. На підставі ст.ст.75,76 КК України його звільнять від відбуття призначеного покарання, якщо протягом іспитового строку тривалістю 3 роки чоловік не вчинить нового злочину.Окрім цього, у рамках цивільного позову, один зі злочинців зобов’язаний сплатити стороні обвинувачення майже 12 тисяч гривень.

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