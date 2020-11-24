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На Волині віряни, священник яких вітав Путіна з Днем ангела, моляться на вулиці

На Волині віряни, священник яких вітав Путіна з Днем ангела, моляться на вулиці
Парафіяни з села Галинівка Володимир-Волинського району майже пів року проводять служби надворі, поруч з храмом. Будівля кілька місяців як опечатана, а колишній настоятель церкви, який вітав із Днем ангела Путіна, пішов у монастир за покаянням.

За перехід з УПЦ до ПЦУ жителі Галинівки проголосували ще в серпні, але юридично перехід громади до Православної церкви України досі не зареєстрували, - про це повідомляє Суспільне.

На недільні та святкові служби парафіями збираються надворі. Вести богослужіння у Галинівку приїжджає священник ПЦУ Сергій Місан. Каже: на молитву збираються 30-40 людей.

Двері храму у Галинівці – опечатані. Замок на двері повісиливосени, після того, як священик Олексій Шаран приїхав служити на храмове свято. Батюшка молився у церкві з парафіянами, які не підтримали перехід до ПЦУ. Тепер він у храмі не з'являється, двері свого будинку кореспондентам Суспільного – відкрив.

Нагадаємо, 28 липня 2019-го настоятель храму у селі Галинівка на особистій сторінці президента Росії у соцмережах привітав його із Днем ангела. Путіну священник УПЦ побажав терпіння, оптимізму і добра. Громада вчинку Олексія Шарана Обурилася.

"Скільки погинуло дітей українських. Ще мій син уже четвертий рік на Сході. Батюшка зразу був по-людськи, а потім щось зробилося і все гірший-гірший, а потім взяв і привітав Путіна", - розповіла жителька села Марія Євсюк. Жінка одна з 57 представників громади, які в серпні підтримали перехід до ПЦУ. Лишитися з УПЦ забажали шість жителів громади.

Як пояснив Суспільному прессекретар Володимир-Волинської єпархії УПЦ Молодимир Мацур, Олексія Шарана – звільнили з посади настоятеля восени. "Він був направлений у монастир для покаяння. На сьогодні він не проводить богослужіння у жодному храмі ", - каже прессекретар.

Богослужіння у храмі де зчинився скандал проводять почергово. Громада досі очікує, коли офіційно зможе перейти до ПЦУ. В облдержадміністрації Суспільному розповіли, що документи про перехід з Галинівки отримали, але не повний. Зі слів начальника відділу управління культури ОДА Василя Гайдука, бракує старого статуту, який нині в священника Юрія Татунчака, якого Володимир-Волинська єпархія УПЦ призначила настоятелем замість Олексія Шарана.


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Теги: Волинь, православ'я, скандал
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