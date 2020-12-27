Через 500 гривень хабара поліцейським на Волині чоловік заплатить 17 000 гривень штрафу





Відповідний



11 вересня 2020 року поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ-2106» на дорозі Луцьк–Рівне у селі Звірів.



Через порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху та керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, поліцейські прийняли рішення про складання постанови.



Згодом чоловік ще раз дав поліцейським документи на перевірку, а серед них була 500-гривнева купюра. Поліцейський відмовився брати гроші, проте водій ще раз спробував запропонувати хабар, цього разу поклавши гроші вже між передніми сидіннями службового поліцейського авто.



Після цього поліцейський повідомив про це правопорушення на лінію «102».



Зрештою, днями Ківерцівський районний суд визнав хабародавця винним та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який пропонував поліцейським 500 гривень хабара, заплатить 17 тисяч гривень штрафу.Відповідний вирок виніс днями Ківерцівський районний суд.11 вересня 2020 року поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ-2106» на дорозі Луцьк–Рівне у селі Звірів.Через порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху та керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, поліцейські прийняли рішення про складання постанови.Згодом чоловік ще раз дав поліцейським документи на перевірку, а серед них була 500-гривнева купюра. Поліцейський відмовився брати гроші, проте водій ще раз спробував запропонувати хабар, цього разу поклавши гроші вже між передніми сидіннями службового поліцейського авто.Після цього поліцейський повідомив про це правопорушення на лінію «102».Зрештою, днями Ківерцівський районний суд визнав хабародавця винним та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

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