Робота із зарплатою від 15 до 30 тисяч: які вакансії наявні на Волині. ПЕРЕЛІК

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Наразі є дві вакансії.У місто Володимир-Волинський нав місяць потрібні 2для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці. Інформація за телефоном (03342)20526 (Малюта Зінаїда Федорівна), (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна)у Любомлі пропонують таку ж зарплатню –в місяць. Вимагають знання правил дорожнього руху. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: (0277) 2 38 42 Леся Михайлівна.зарплати в місяць готові платитина будівництві у Луцьку. В обов’язки входять організація і планування робіт, приймання об'єктів із закінченим будівництвом, оформлення проєктно-кошторисної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи та знання спеціалізованих комп'ютерних програм. Контактна особа – Наталя Анатоліївна 098 456 73 11.Трохи більше грошей –платитимутьв Луцьку. 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В обов’язки входять проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних досліджень та надання висновків по них. Кандидат повинен мати напрямок освіти «Клінічна лабораторна діагностика» та вести медичну документацію. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).гривень зарплатні пропонуютьавтогрейдера в Іваничах, який виконуватиме зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефони для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага) та (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко). Наразі є дві вакансії.у Голобах може зароблятигривень в місяць за проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, а також надання невідкладної стоматологічної допомоги. За деталями звертайтеся до Тамари Миколаївни (тел.03352 50316) або ж за номером (03352) 5-03-16 (Тетяна Сергіївна).У місті Ковелі шукають трьохна зарплатню погривень. 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