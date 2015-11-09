У Луцьку освятили каплицю на честь Різдва Христового. ФОТО





Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.



Чин освячення очолив настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина. Із ним служив клір храму. Чин відправили після святкового Богослужіння на Різдво.



Як розповів отець Петро, минулого року громада вирішила збудувати церковицю на території храму, і втішена тим, що будівництво вдалося завершити до свята й освятити її. На куполі божниці встановили хрест у вигляді Вифлеємської зірки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території громади Святителя Феодосія Чернігівського в обласному центрі (вул. Володимирська, 70) освятили каплицю Різдва Христового.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.Чин освячення очолив настоятель парафії протоієрей. Із ним служив клір храму. Чин відправили після святкового Богослужіння на Різдво.Як розповів отець Петро, минулого року громада вирішила збудувати церковицю на території храму, і втішена тим, що будівництво вдалося завершити до свята й освятити її. На куполі божниці встановили хрест у вигляді Вифлеємської зірки.

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