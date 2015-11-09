У Луцьку освятили каплицю на честь Різдва Христового. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На території громади Святителя Феодосія Чернігівського в обласному центрі (вул. Володимирська, 70) освятили каплицю Різдва Христового.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Чин освячення очолив настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина. Із ним служив клір храму. Чин відправили після святкового Богослужіння на Різдво.
Як розповів отець Петро, минулого року громада вирішила збудувати церковицю на території храму, і втішена тим, що будівництво вдалося завершити до свята й освятити її. На куполі божниці встановили хрест у вигляді Вифлеємської зірки.
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Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Чин освячення очолив настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина. Із ним служив клір храму. Чин відправили після святкового Богослужіння на Різдво.
Як розповів отець Петро, минулого року громада вирішила збудувати церковицю на території храму, і втішена тим, що будівництво вдалося завершити до свята й освятити її. На куполі божниці встановили хрест у вигляді Вифлеємської зірки.
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