Волинська лікарка розвінчала міфи про вплив гаджетів на зір





То що ж насправді є причиною цих хвороб, як впливає на очі телевізор або читання лежачи і чи може морква покращити зір – розповідає лікарка-офтальмологиня КНП «Любомльське ТМО» Любомльської міської ради Ольга Кульчицька, інформують на сторінці медзакладу у



– Одна з реальних причин порушення зору – генетика. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки чи сидіння перед екраном не можуть впливати фізіологічно, а спадковість на таке здатна.



Традиційно однією з причин погіршення зору вважають екрани телевізорів, монітори комп‘ютерів та дисплеї смартфонів. Насправді науковці не знайшли зв‘язку між короткозорістю та часом, проведеним за моніторами ґаджетів.



Втім, не виключено, що ми можемо відчувати певні симптоми, як-от напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. Але зазвичай ці симптоми тимчасові і не мають впливу на розвиток хвороб ока. В сукупності такі симптоми називаються комп‘ютерний зоровий синдром. Він часто зустрічається в користувачів комп’ютерів - по всьому світу їх мають близько 60 мільйонів людей.



Багато батьків вважають, що погіршити зір може сидіння на задній парті. Втім, бажання посадити дитину на першу парту - не виправдане. Дивитись на віддалені предмети – нормальна функція нашого ока, тому нашкодити зору задня парта не зможе. Сидіння ж за першою партою бажане дітям, що мають вади зору, які не підлягають корекції.



І нарешті, про моркву. Справді, вітамін А бере участь у функціонуванні сітківки і його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору. Втім, дефіцит має бути дуже великий, щоб мати якийсь негативний вплив. Але й у зворотній бік це не працює, лікування проблем із зором поїданням кілограмів моркви не принесе результату. Те саме стосується і чорниці. Логічно, що ніякі біологічно активні добавки та фітопрепарати теж не матимуть жодного ефекту.



ПРОФІЛАКТИКА ПРОБЛЕМ З ЗОРОМ

Наші очі дозволяють нам не губити з поля зору безліч дрібниць, проте часто самі залишаються поза нашою увагою. Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички та ходіть на прогулянки. Останній пункт навіть важливіший, ніж здається. Дослідження вказують на те, що міопія прогресує повільніше у тих дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі (мінімум 2 години прогулянок позитивно впливають на зір та зменшують втому очей).





Для попередження розвитку зорового комп'ютерного синдрому та перенапруження зорового аналізатора при тривалій роботі з гаджетами важливо робити перерви кожні 30-40 хвилин.



Також корисним під час перерви буде виконання нескладних вправ очима:



1)Швидко і легко моргайте 2 хвилини. Сприяє покращенню кровообігу.



2) Малюємо маркером на склі цятку на рівні очей. Вибираємо за вікном далекий об’єкт, кілька секунд дивимося вдалину, потім переводимо погляд на цятку.



3) Сидимо прямо. Міцно заплющуємо очі на 5 секунд, потім широко відкриваємо їх. Повторюємо 8-10 разів. Зміцнює м’язи повік, покращує кровообіг, сприяє розслабленню м’язів очей.



4) Закрийте очі на кілька хвилин і уявіть щось приємне. А якщо потерти долоні одна об одну і прикрити очі теплими долонями, схрестивши пальці на середині чола, то ефект буде помітнішим.



5) Рухи очима



- дивимося вгору-вниз з максимальною амплітудою.



- креслимо коло за годинниковою стрілкою і навпаки.



- малюємо очима діагоналі.



- малюємо поглядом прямокутники.



- погляд йде по дузі — опуклій та увігнутій.



- обводимо поглядом ромб.



- малюємо очима бантики.



- малюємо букву S – спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному.



- креслимо очима вертикальні дуги, спочатку за годинниковою стрілкою, потім — проти.



- переводимо погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата.



- зводимо зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа.



- часто-часто моргаємо повіками — як метелик махає крильцями.



Якщо ж у вас є проблеми з зором - зверніться до фахівця. Не лікуйтесь самостійно закапуванням незрозумілими краплями. Лікар допоможе вибрати найбільш дієвий метод лікування особисто для вас: окуляри, лінзи чи фармакологічне лікування", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Всесвітньої організації здоров’я, за останні десятиліття значно збільшилася кількість людей, котрі мають проблеми з зором. І прогноз динаміки цих захворювань невтішний. Не додає оптимізму й те, що збільшується кількість дітей, у котрих діагностують порушення зору.То що ж насправді є причиною цих хвороб, як впливає на очі телевізор або читання лежачи і чи може морква покращити зір – розповідає лікарка-офтальмологиня КНП «Любомльське ТМО» Любомльської міської ради, інформують на сторінці медзакладу у facebook – Одна з реальних причин порушення зору – генетика. Фізіологічна причина короткозорості – неправильний розмір очного яблука та дефекти системи фокусування. Читання книжки чи сидіння перед екраном не можуть впливати фізіологічно, а спадковість на таке здатна.Традиційно однією з причин погіршення зору вважають екрани телевізорів, монітори комп‘ютерів та дисплеї смартфонів. Насправді науковці не знайшли зв‘язку між короткозорістю та часом, проведеним за моніторами ґаджетів.Втім, не виключено, що ми можемо відчувати певні симптоми, як-от напруження, сухість очей чи подвоєння зображення. Але зазвичай ці симптоми тимчасові і не мають впливу на розвиток хвороб ока. В сукупності такі симптоми називаються комп‘ютерний зоровий синдром. Він часто зустрічається в користувачів комп’ютерів - по всьому світу їх мають близько 60 мільйонів людей.Багато батьків вважають, що погіршити зір може сидіння на задній парті. Втім, бажання посадити дитину на першу парту - не виправдане. Дивитись на віддалені предмети – нормальна функція нашого ока, тому нашкодити зору задня парта не зможе. Сидіння ж за першою партою бажане дітям, що мають вади зору, які не підлягають корекції.І нарешті, про моркву. Справді, вітамін А бере участь у функціонуванні сітківки і його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору. Втім, дефіцит має бути дуже великий, щоб мати якийсь негативний вплив. Але й у зворотній бік це не працює, лікування проблем із зором поїданням кілограмів моркви не принесе результату. Те саме стосується і чорниці. Логічно, що ніякі біологічно активні добавки та фітопрепарати теж не матимуть жодного ефекту.ПРОФІЛАКТИКА ПРОБЛЕМ З ЗОРОМНаші очі дозволяють нам не губити з поля зору безліч дрібниць, проте часто самі залишаються поза нашою увагою. Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички та ходіть на прогулянки. Останній пункт навіть важливіший, ніж здається. Дослідження вказують на те, що міопія прогресує повільніше у тих дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі (мінімум 2 години прогулянок позитивно впливають на зір та зменшують втому очей).Для попередження розвитку зорового комп'ютерного синдрому та перенапруження зорового аналізатора при тривалій роботі з гаджетами важливо робити перерви кожні 30-40 хвилин.Також корисним під час перерви буде виконання нескладних вправ очима:1)Швидко і легко моргайте 2 хвилини. Сприяє покращенню кровообігу.2) Малюємо маркером на склі цятку на рівні очей. Вибираємо за вікном далекий об’єкт, кілька секунд дивимося вдалину, потім переводимо погляд на цятку.3) Сидимо прямо. Міцно заплющуємо очі на 5 секунд, потім широко відкриваємо їх. Повторюємо 8-10 разів. Зміцнює м’язи повік, покращує кровообіг, сприяє розслабленню м’язів очей.4) Закрийте очі на кілька хвилин і уявіть щось приємне. А якщо потерти долоні одна об одну і прикрити очі теплими долонями, схрестивши пальці на середині чола, то ефект буде помітнішим.5) Рухи очима- дивимося вгору-вниз з максимальною амплітудою.- креслимо коло за годинниковою стрілкою і навпаки.- малюємо очима діагоналі.- малюємо поглядом прямокутники.- погляд йде по дузі — опуклій та увігнутій.- обводимо поглядом ромб.- малюємо очима бантики.- малюємо букву S – спочатку в горизонтальному положенні, потім у вертикальному.- креслимо очима вертикальні дуги, спочатку за годинниковою стрілкою, потім — проти.- переводимо погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата.- зводимо зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа.- часто-часто моргаємо повіками — як метелик махає крильцями.Якщо ж у вас є проблеми з зором - зверніться до фахівця. Не лікуйтесь самостійно закапуванням незрозумілими краплями. Лікар допоможе вибрати найбільш дієвий метод лікування особисто для вас: окуляри, лінзи чи фармакологічне лікування", - йдеться в дописі.

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