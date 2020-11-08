Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Зокрема, світла не буде за такими адресами:



вул. Львівська, 51-61, 86-110, вул. Чекаліна, вул. Лермонтова, вул. Потебні, 34-44, вул. Щепкіна, вул. Кармелюка, вул. Приживальського, вул. Мельнична, вул. Сенатора, вул. Північна, вул. Коперника, 37-47, 24-32, просп. Волі, 29а.



Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за певною адресою, радяь підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у вівторок, 12 січня, з 09:00 до 17: 00 буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, світла не буде за такими адресами:вул. Львівська, 51-61, 86-110, вул. Чекаліна, вул. Лермонтова, вул. Потебні, 34-44, вул. Щепкіна, вул. Кармелюка, вул. Приживальського, вул. Мельнична, вул. Сенатора, вул. Північна, вул. Коперника, 37-47, 24-32, просп. Волі, 29а.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за певною адресою, радяь підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію