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Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у вівторок, 12 січня, з 09:00 до 17: 00 буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, світла не буде за такими адресами:

вул. Львівська, 51-61, 86-110, вул. Чекаліна, вул. Лермонтова, вул. Потебні, 34-44, вул. Щепкіна, вул. Кармелюка, вул. Приживальського, вул. Мельнична, вул. Сенатора, вул. Північна, вул. Коперника, 37-47, 24-32, просп. Волі, 29а.

Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за певною адресою, радяь підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

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Теги: відключення, електроенергія, Луцьк
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