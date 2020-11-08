Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у вівторок, 12 січня, з 09:00 до 17: 00 буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, світла не буде за такими адресами:
вул. Львівська, 51-61, 86-110, вул. Чекаліна, вул. Лермонтова, вул. Потебні, 34-44, вул. Щепкіна, вул. Кармелюка, вул. Приживальського, вул. Мельнична, вул. Сенатора, вул. Північна, вул. Коперника, 37-47, 24-32, просп. Волі, 29а.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за певною адресою, радяь підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, світла не буде за такими адресами:
вул. Львівська, 51-61, 86-110, вул. Чекаліна, вул. Лермонтова, вул. Потебні, 34-44, вул. Щепкіна, вул. Кармелюка, вул. Приживальського, вул. Мельнична, вул. Сенатора, вул. Північна, вул. Коперника, 37-47, 24-32, просп. Волі, 29а.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за певною адресою, радяь підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).
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