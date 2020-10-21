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Рак молочної залози у чоловіків: онколог розповів, скільки випадків виявляють на Волині

Рак молочної залози у чоловіків: онколог розповів, скільки випадків виявляють на Волині
Рак молочної залози – недуга, що трапляється не лише у жінок, але й у чоловіків.

Про це під час онлайн-розмови, що організував Фонд боротьби з раком, розповів, лікар-мамолог Волинського обласного медичного центру онкології Володимир Федорчук.

За його словами, в Україні в середньому у 15 тисяч людей щорічно діагностують рак молочної залози, з них 140-150 – чоловіки. Для порівняння, в Америці цей показник становить приблизно 220 тисяч нових випадків в рік, а чоловіків серед цієї кількості приблизно 1300.

Щодо Волині, то, за інформацією Володимира Федорчука, щорічно рак молочної залози вперше діагностують приблизно у 320 людей, серед яких 4–5 – чоловіки.

Лікар-мамолог додав, що наступного понеділка, 18 січня, у Волинському обласному медичному центрі онкології оперуватимуть чоловіка 1964 року народження, у якого – рак молочної залози.

«Лікують такий вид онкохвороби у чоловіків практично так само, як і у жінок (операція, хіміотерапія, гормонотерапія, променева терапія тощо). Є, щоправда, наукові дані про те, що рак молочної залози у чоловіків гірше піддається лікуванню, ніж такий рак у жінок, і має гірші прогнози», - повідомив Володимир Федорчук.

На переконання лікаря, профілактика такої недуги це, насамперед, – невживання жирної та іншої шкідливої їжі, алкоголю, відмова від куріння та тривалого перебування на сонці. Це дозволяє знизити ризик будь-якого ракового захворювання на 43%.

Окремо Володимир Федорчук наголосив, що затвердіння чи збільшення молочних залоз часто трапляється у хлопчиків юнацького віку через гінекомастію. Цей процес пов'язаний зі статевим дозріванням і не вимагає втручання лікаря. Якщо ж і після завершення юнацького віку проблема залишається, то варто звернутися до лікаря.

Відео розмови з лікарями-онкологами з відповідями на найпоширеніші запитання до них можна переглянути нижче.



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Теги: рак, мамолог, Володимир Федорчук, Волинь, онкологія, варте уваги
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