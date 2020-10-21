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Серед ковбаси, ікри і масла виявили фальсифікат. ПЕРЕЛІК ТОРГОВИХ МАРОК

Серед ковбаси, ікри і масла виявили фальсифікат. ПЕРЕЛІК ТОРГОВИХ МАРОК
Держпродспоживслужба повідомила про виявлений серед продуктів харчування фальсифікат.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Повідомляють, що згідно з повідомленням ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» в рамках масмедійного проекту «СТОП ФАЛЬСИФІКАТ» встановили факти невідповідності виробництва та/або обігу ковбасних виробів операторами ринку: ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ТОВ «Феракс», ТОВ «М’ясокомбінат Ювілейний», ПрАТ «Український Бекон», ікри лососевої (горбуші) операторами ринку: ПрАТ «Дальриба», ТОВ «Флагман Сіфуд» та масла солодковершкового операторами ринку: ТОВ «Рихальський завод сухого молока», ТОВ «Еней», ТОВ «Фірма АПРЕЛЬ», ПП «Земледух В Т», ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «Городенківський сирзавод», ТОВ «Інтер-мол», ТОВ «Терен-Про», ВАТ «Турківський молокозавод», ТОВ «Гранд Молпродукт», ТДВ «Яготинський молзавод, Золотоніський маслоробний комбінат», ПП «Рось» філія «Роменський молочний комбінат», ТОВ «Мілкіленд-Україна».

Тож радять бути обережними про виборі продуктів харчування, а особливо звернути увагу тим, хто продає продукти або займається організацією громадського харчування.

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Теги: фальсифікат, ікра, масло, ковбаса, варте уваги
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Коментарі 1
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Недобросовістна конкуренція і заказуха... Яготинський молзавод експортує в 30ть країн свою продукцію.
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