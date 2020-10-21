Серед ковбаси, ікри і масла виявили фальсифікат. ПЕРЕЛІК ТОРГОВИХ МАРОК





Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



Повідомляють, що згідно з повідомленням ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» в рамках масмедійного проекту «СТОП ФАЛЬСИФІКАТ» встановили факти невідповідності виробництва та/або обігу ковбасних виробів операторами ринку: ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ТОВ «Феракс», ТОВ «М’ясокомбінат Ювілейний», ПрАТ «Український Бекон», ікри лососевої (горбуші) операторами ринку: ПрАТ «Дальриба», ТОВ «Флагман Сіфуд» та масла солодковершкового операторами ринку: ТОВ «Рихальський завод сухого молока», ТОВ «Еней», ТОВ «Фірма АПРЕЛЬ», ПП «Земледух В Т», ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «Городенківський сирзавод», ТОВ «Інтер-мол», ТОВ «Терен-Про», ВАТ «Турківський молокозавод», ТОВ «Гранд Молпродукт», ТДВ «Яготинський молзавод, Золотоніський маслоробний комбінат», ПП «Рось» філія «Роменський молочний комбінат», ТОВ «Мілкіленд-Україна».



Тож радять бути обережними про виборі продуктів харчування, а особливо звернути увагу тим, хто продає продукти або займається організацією громадського харчування.



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