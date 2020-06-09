Викрили серійних злодіїв з Волині
Сьогодні, 10:26
Двоє зловмисників промишляли у селах Горохівського району. Вже відомо, що вони причетні до вчинення 11 крадіжок.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Перші 2 випадки крадіжок поліцейські зафіксували у грудні минулого року. Тоді правоохоронці встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні 22-річний та 18-річний жителі одного із сіл Горохівського району. Згодом, під час досудового розслідування, з’ясувалося, що молодики частенько промишляли на території району. Вже відомо, що вони вчинили 11 крадіжок. У полі зору зловмисників, здебільшого були власники автомобілів, з територій домоволодінь яких вони викрали паливно-мастильні матеріали та автозапчастини на майже 4 тисячі гривень.
Також крадії з одного із подвір’їв села Уманці поцупили кінні борони та решітку до них, вартістю понад 1000 грн. В іншого жителя цього ж села – радіоприймач, електропроводку та трансформатор до телевізора.
Зловмисникам оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
До слова, за скоєне зловмисникам до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Перші 2 випадки крадіжок поліцейські зафіксували у грудні минулого року. Тоді правоохоронці встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні 22-річний та 18-річний жителі одного із сіл Горохівського району. Згодом, під час досудового розслідування, з’ясувалося, що молодики частенько промишляли на території району. Вже відомо, що вони вчинили 11 крадіжок. У полі зору зловмисників, здебільшого були власники автомобілів, з територій домоволодінь яких вони викрали паливно-мастильні матеріали та автозапчастини на майже 4 тисячі гривень.
Також крадії з одного із подвір’їв села Уманці поцупили кінні борони та решітку до них, вартістю понад 1000 грн. В іншого жителя цього ж села – радіоприймач, електропроводку та трансформатор до телевізора.
Зловмисникам оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
До слова, за скоєне зловмисникам до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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