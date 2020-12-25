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У цей час в квартирі було троє дітей: на Львівщині чоловік вбив дружину

У цей час в квартирі було троє дітей: на Львівщині чоловік вбив дружину
Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства своєї дружини на Львівщині.

Сьогодні, 12 січня, о 7.20 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив про те, що він вбив свою дружину, передає ГУНП у Львівській області.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції, експерти-криміналісти, а також слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний львів'янин спричинив своїй 30-річній дружині не сумісні з життям тілесні ушкодження під час побутового конфлікту. У цей час у квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Їх матір померла до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі Франківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, поліція
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