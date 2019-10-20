Працівниця поліції Волині «злила» інформацію з обмеженим доступом: що відомо





Про це інформує Державне бюро розслідувань.



Слідчі ТУ ДБР у місті Львові повідомили про підозру колишній заступниці начальника одного із відділів ГУ Нацполіції у Волинській області у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку (ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч.ч. 2, 3 ст. 361-2, ч.ч. 1, 2 ст. 362 КК України).



За даними слідства, у 2019 році посадовиця скопіювала з регіонального вузла Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС відомості про персональні дані 7 осіб з-поміж жителів Волинської та Хмельницької області, а саме щодо дати народження, місця народження, даних щодо притягнення до адміністративної відповідальності, даних щодо серії та номера паспорта громадянина України, даних щодо дозволу на зброю тощо.



Також, знаючи логін та пароль старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції у Волинській області до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, до якого правоохоронниця не мала власного доступу, здійснила вхід до вказаної автоматизованої системи та переглянула наявну в інформацію про транспортні засоби жителів Волинської та Хмельницької області, а саме:



дані про реєстрацію транспортних засобів;

дані щодо свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

дані щодо власників транспортних засобів;

дати народжень;

ідентифікаційні податкові номери;

адреси реєстрації власників транспортних засобів;

номери паспортів громадян України;

дані щодо номерів двигунів;

номери кузовів;

ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN);

роки випусків транспортних засобів.



Надалі працівниця поліції за допомогою одного з месенджерів переслала вказану інформацію з обмеженим доступом особі, яка не має права доступу до неї.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



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