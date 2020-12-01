У Луцьку невідомі вночі пошкодили автівку
Сьогодні, 11:04
У Луцьку на вулиці Конякіна невідомі вночі пошкодили автомобіль.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції області.
О 8:35 12 січня до поліції надійшло повідомлення від 30-річної мешканки Луцька, що у нічний час невідомі пошкодили її авто Peugeot Partner. На місце виїхали патрульні. Відомості про подію відповідним чином зареєстрували.
У спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомляють, що автівку обстріляли, однак у поліції це поки не підтверджують, зазначивши, що всі обставини інциденту нині встановлюють.
Головне фото - ілюстративне
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції області.
О 8:35 12 січня до поліції надійшло повідомлення від 30-річної мешканки Луцька, що у нічний час невідомі пошкодили її авто Peugeot Partner. На місце виїхали патрульні. Відомості про подію відповідним чином зареєстрували.
У спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомляють, що автівку обстріляли, однак у поліції це поки не підтверджують, зазначивши, що всі обставини інциденту нині встановлюють.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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