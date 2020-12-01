У Луцьку невідомі вночі пошкодили автівку

У Луцьку на вулиці Конякіна невідомі вночі пошкодили автомобіль.Цепідтвердили у секторі комунікації поліції області.О 8:35 12 січня до поліції надійшло повідомлення від 30-річної мешканки Луцька, що у нічний час невідомі пошкодили її авто Peugeot Partner. На місце виїхали патрульні. Відомості про подію відповідним чином зареєстрували.У спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомляють, що автівку обстріляли, однак у поліції це поки не підтверджують, зазначивши, що всі обставини інциденту нині встановлюють.