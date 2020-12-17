«Є кілька претендентів»: Ігор Поліщук розповів, чому у нього досі немає першого заступника
Сьогодні, 12:00
Луцький міський голова Ігор Поліщук має два заступники – Юрія Вербича, який працює на цій посаді ще з часів Миколи Романюка, та Ірину Чебелюк, кандидатуру якої затвердили 17 грудня.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Ігор Поліщук розповів, чому досі вакантне місце його першого заступника.
За словами очільника Луцька, перший заступник – це кандидатура, яка визначена в штатному розписі міської ради, який формує міський голова. Натомість законодавством не передбачено, що така людина обов’язково повинна бути у штаті.
«Наразі є кілька претендентів. Але це надзвичайно відповідальна посада, яку повинна обіймати людина з надзвичайно високими професійними і моральними якостями, яка повинна мати стратегічне бачення розвитку міста і патріотизм», - зауважив Ігор Поліщук.
Він додав, що, на його переконання, не варто поспішати з таким призначенням і якомога краще перевірити претендентів, провести з ними додаткові співбесіди.
Прізвища претендентів Ігор Поліщук назвати відмовився. Але зауважив, що не йдеться про людей, які наразі працюють у керівних ланках міської ради. Щодо часових рамок такого призначення, то міський голова зауважив, що таких меж немає. Але додав, що це може відбутися на наступній черговій сесії міської ради або ще через одну.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Ігор Поліщук розповів, чому досі вакантне місце його першого заступника.
За словами очільника Луцька, перший заступник – це кандидатура, яка визначена в штатному розписі міської ради, який формує міський голова. Натомість законодавством не передбачено, що така людина обов’язково повинна бути у штаті.
«Наразі є кілька претендентів. Але це надзвичайно відповідальна посада, яку повинна обіймати людина з надзвичайно високими професійними і моральними якостями, яка повинна мати стратегічне бачення розвитку міста і патріотизм», - зауважив Ігор Поліщук.
Він додав, що, на його переконання, не варто поспішати з таким призначенням і якомога краще перевірити претендентів, провести з ними додаткові співбесіди.
Прізвища претендентів Ігор Поліщук назвати відмовився. Але зауважив, що не йдеться про людей, які наразі працюють у керівних ланках міської ради. Щодо часових рамок такого призначення, то міський голова зауважив, що таких меж немає. Але додав, що це може відбутися на наступній черговій сесії міської ради або ще через одну.
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Коментарі 4
А що в Укропів мала лавка запасних
можна обійтись і без заступників толку з вас
Позич у Філатова в Дніпрі,або забери з Буковеля бандита Шевченка,який вимітав порох з Луцька.
Філатов не позичить,бо виганяв Шевченка з Лніпра з його шатром та штучним праймеризом.
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