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Коли демонтовуватимуть головне ялинкове тріо Луцька

Коли демонтовуватимуть головне ялинкове тріо Луцька
Демонтаж святкових новорічних ялинок у Луцьку відбудеться після свята Водохреща, у кінці січня.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Києві почали розбирати святкові локації й приступили до демонтажу ялинки.

Натомість Ігор Поліщук запевнив, що у Луцьку, як і щороку, головне ялинкове тріо демонтовуватимуть у кінці січня, аби лучани мали змогу під час Водохреща відчувати святковий настрій.

«Зараз от тільки має початися справжня зима, тому локація тільки зі снігом набуде справжньої святкової атмосфери», - зауважив Ігор Поліщук.

Нагадаємо, минулоріч на демонтаж головної ялинки Луцька витратили 90 тисяч гривень.

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Теги: ялинка, демонтаж, Ігор Поліщук
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