Коли демонтовуватимуть головне ялинкове тріо Луцька

Демонтаж святкових новорічних ялинок у Луцьку відбудеться після свята Водохреща, у кінці січня.Про це у коментарірозповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Києві почали розбирати святкові локації й приступили до демонтажу ялинки.Натомість Ігор Поліщук запевнив, що у Луцьку, як і щороку, головне ялинкове тріо демонтовуватимуть у кінці січня, аби лучани мали змогу під час Водохреща відчувати святковий настрій.«Зараз от тільки має початися справжня зима, тому локація тільки зі снігом набуде справжньої святкової атмосфери», - зауважив Ігор Поліщук.Нагадаємо, минулоріч на демонтаж головної ялинки Луцька