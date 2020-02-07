Коли демонтовуватимуть головне ялинкове тріо Луцька
Сьогодні, 15:21
Демонтаж святкових новорічних ялинок у Луцьку відбудеться після свята Водохреща, у кінці січня.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Києві почали розбирати святкові локації й приступили до демонтажу ялинки.
Натомість Ігор Поліщук запевнив, що у Луцьку, як і щороку, головне ялинкове тріо демонтовуватимуть у кінці січня, аби лучани мали змогу під час Водохреща відчувати святковий настрій.
«Зараз от тільки має початися справжня зима, тому локація тільки зі снігом набуде справжньої святкової атмосфери», - зауважив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, минулоріч на демонтаж головної ялинки Луцька витратили 90 тисяч гривень.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Зауважимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Києві почали розбирати святкові локації й приступили до демонтажу ялинки.
Натомість Ігор Поліщук запевнив, що у Луцьку, як і щороку, головне ялинкове тріо демонтовуватимуть у кінці січня, аби лучани мали змогу під час Водохреща відчувати святковий настрій.
«Зараз от тільки має початися справжня зима, тому локація тільки зі снігом набуде справжньої святкової атмосфери», - зауважив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, минулоріч на демонтаж головної ялинки Луцька витратили 90 тисяч гривень.
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Сьогодні, 15:21