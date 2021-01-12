З наступного місяця у Луцьку ціни за опалення зростуть на третину





Про це



Причина у тому, що зросла вартість газу, електроенергії, водопостачання і водовідведення. Відповідно, це потягнуло за собою й зміни в тарифі за опалення. Нові розрахунки вже у міськраді, їх повинні затвердити незабаром.



“Якщо зауважень до цього розрахунку не буде, ми винесемо дане питання на виконавчий комітет, і, відповідно, будемо ініціювати його прийняття”, – каже директор підприємства Іван Скорупський.







Крім того, з лютого зміниться сам принцип нарахувань: “Луцьктепло” переходить на двоставкові тарифи. Тариф на опалення умовно поділять на дві частини. Постійна, це так звана “абонплата”, становитиме 300-350 гривень з квартири. Вона покриватиме витрати “Луцьктепла” на зарплату працівникам, на виплату податків, а також на утримання котелень та тепломереж. Нараховуватимуть її не лише протягом опалювального сезону, а й протягом всього року.



Друга частина тарифу – змінна. Це, фактично, оплата за енергоносії, які щомісяця закупляє “Луцьктепло”. До прикладу, газ, електрика, вода. Щомісяця ціни на них трішки відрізняються, відповідно ця змінна частина тарифу також буде щомісяця іншою. Нараховуватиметься вона лише під час опалювального сезону.



“Ми не бачили іншого виходу, аніж також перейти на двоставковий тариф, і всі ці наші постійні витрати розбити рівномірно на 12 місяців”, – пояснює Іван Скорупський.



Більше – у сюжеті.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З лютого ДКП “Луцьктепло” планує підвищити тариф на опалення. Зросте він в середньому на 33 відсотки.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Причина у тому, що зросла вартість газу, електроенергії, водопостачання і водовідведення. Відповідно, це потягнуло за собою й зміни в тарифі за опалення. Нові розрахунки вже у міськраді, їх повинні затвердити незабаром.“Якщо зауважень до цього розрахунку не буде, ми винесемо дане питання на виконавчий комітет, і, відповідно, будемо ініціювати його прийняття”, – каже директор підприємства Іван Скорупський.Крім того, з лютого зміниться сам принцип нарахувань: “Луцьктепло” переходить на двоставкові тарифи. Тариф на опалення умовно поділять на дві частини. Постійна, це так звана “абонплата”, становитиме 300-350 гривень з квартири. Вона покриватиме витрати “Луцьктепла” на зарплату працівникам, на виплату податків, а також на утримання котелень та тепломереж. Нараховуватимуть її не лише протягом опалювального сезону, а й протягом всього року.Друга частина тарифу – змінна. Це, фактично, оплата за енергоносії, які щомісяця закупляє “Луцьктепло”. До прикладу, газ, електрика, вода. Щомісяця ціни на них трішки відрізняються, відповідно ця змінна частина тарифу також буде щомісяця іншою. Нараховуватиметься вона лише під час опалювального сезону.“Ми не бачили іншого виходу, аніж також перейти на двоставковий тариф, і всі ці наші постійні витрати розбити рівномірно на 12 місяців”, – пояснює Іван Скорупський.Більше – у сюжеті."ns": "yt","el": "embedded","cpn": "n-TobOsrBIeX8-kd","docid": "Rsc6LhhgU-s","ver": 2,"cmt": "0","ei": "7tz-X9nvIZrgyAXJkqTgCw","fs": "0","rt": "0","euri": "https://12kanal.com/","lact": 3,"cl": "350435217","mos": 0,"state": "40","volume": 100,"cbr": "Chrome","cbrver": "87.0.4280.141","c": "WEB_EMBEDDED_PLAYER","cver": "20210112","cplayer": "UNIPLAYER","cos": "Windows","cosver": "10.0","hl": "uk_UA","cr": "UA","len": "149","fexp": "23744176,23804281,23839597,23856950,23857950,23858058,23866672,23882685,23884386,23891344,23891346,23895671,23911055,23915991,23918597,23932523,23934970,23940248,23942633,23944779,23946269,23946420,23948841,23950597,23951620,23961732,23965962,23968363,23968386,23969486,23969934,23970974,23972976,23973489,23973494,23974595,23975726,23976578,23979174,23979760,23979972,23980553,23981908,23983945,23987360,3300017,3300103,3300134,3300161,3313321,3318087,3318700,3318776,3319220,3319459,3320540,3329300,3329621,3329705,3329708,9449243","feature": "oembed","size": "500:281","inview": "1","vct": "0.000","vd": "NaN","vpl": "","vbu": "","vpa": "1","vsk": "0","ven": "0","vpr": "1","vrs": "0","vns": "0","vec": "null","vemsg": "","vvol": "1","vdom": "1","vsrc": "0","vw": 500,"vh": 0,"relative_loudness": "NaN","user_qual": "auto","debug_videoId": "Rsc6LhhgU-s","0sz": true,"op": "","yof": true,"dis": "","gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0)","cgr": true,"debug_playbackQuality": "unknown","debug_date": "Wed Jan 13 2021 14:01:24 GMT+0200 (за східноєвропейським стандартним часом)"

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