У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів

Двоє лучан попалися "на гачок" псевдосоцпрацівникам соціальних служб.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Упродовж одного дня – 11 січня 2021 року – до правоохоронців звернулося двоє жителів міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників соціальних служб.Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян похилого віку, називалися соцпрацівницями і, поки одна з них відволікала господаря, інша нишпорила в оселі.Таким чином у 81-річної лучанки ошуканки викрали 600 гривень, а в її однолітка – 55000 гривень.Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб-зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.