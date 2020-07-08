У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів
13 січень, 22:59
Двоє лучан попалися "на гачок" псевдосоцпрацівникам соціальних служб.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Упродовж одного дня – 11 січня 2021 року – до правоохоронців звернулося двоє жителів міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників соціальних служб.
Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян похилого віку, називалися соцпрацівницями і, поки одна з них відволікала господаря, інша нишпорила в оселі.
Таким чином у 81-річної лучанки ошуканки викрали 600 гривень, а в її однолітка – 55000 гривень.
Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб-зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Упродовж одного дня – 11 січня 2021 року – до правоохоронців звернулося двоє жителів міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників соціальних служб.
Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян похилого віку, називалися соцпрацівницями і, поки одна з них відволікала господаря, інша нишпорила в оселі.
Таким чином у 81-річної лучанки ошуканки викрали 600 гривень, а в її однолітка – 55000 гривень.
Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб-зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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