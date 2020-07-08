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У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів

У Луцьку псевдопрацівниці соцслужби «обчистили» квартири пенсіонерів
Двоє лучан попалися "на гачок" псевдосоцпрацівникам соціальних служб.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Упродовж одного дня – 11 січня 2021 року – до правоохоронців звернулося двоє жителів міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників соціальних служб.

Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян похилого віку, називалися соцпрацівницями і, поки одна з них відволікала господаря, інша нишпорила в оселі.

Таким чином у 81-річної лучанки ошуканки викрали 600 гривень, а в її однолітка – 55000 гривень.

Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб-зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.

Фото ілюстративне

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Теги: псевдопрацівники, шахраї, лучани
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