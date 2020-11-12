У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах





Про це у групі Костянтин Іщенко.



За словами автора допису, автотроща відбулася учора, 13 січня, автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5.



«Ми перші побігли до машини, сподіваючись когось знайти і допомогти, але, на жаль, допомогти вже будо нікому. Віднайшли паспорт і телефон водія. Може хтось його знає?» – йдеться у дописі.



Із фото видно, що на місці працювали рятувальники. Автор також опублікував фото паспорта загиблого водія.



Найімовірніше, автівка належить луцькому підприємству.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі вантажівка на волинських номерах злетіла з дороги і розбилася. Водій загинув.Про це у групі «Далекобійники України» у фейсбуці повідомив користувачЗа словами автора допису, автотроща відбулася учора, 13 січня, автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5.«Ми перші побігли до машини, сподіваючись когось знайти і допомогти, але, на жаль, допомогти вже будо нікому. Віднайшли паспорт і телефон водія. Може хтось його знає?» – йдеться у дописі.Із фото видно, що на місці працювали рятувальники. Автор також опублікував фото паспорта загиблого водія.Найімовірніше, автівка належить луцькому підприємству.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію