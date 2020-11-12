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У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах

У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах
У Польщі вантажівка на волинських номерах злетіла з дороги і розбилася. Водій загинув.

Про це у групі «Далекобійники України» у фейсбуці повідомив користувач Костянтин Іщенко.

За словами автора допису, автотроща відбулася учора, 13 січня, автостраді А2 при з’їзді на дорогу S5.

«Ми перші побігли до машини, сподіваючись когось знайти і допомогти, але, на жаль, допомогти вже будо нікому. Віднайшли паспорт і телефон водія. Може хтось його знає?» – йдеться у дописі.

Із фото видно, що на місці працювали рятувальники. Автор також опублікував фото паспорта загиблого водія.

Найімовірніше, автівка належить луцькому підприємству.

У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах
У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах

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Теги: автотроща, Польща, Волинь
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