У Луцьку може здорожчати проїзд у тролейбусах, якщо вартість електроенергії зростатиме

У Луцьку не відкидають варіант підвищення вартості проїзду у тролейбусах, якщо ціна на електроенергію зростатиме.Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.Луцький міський головазазначив, що за підняттям тарифів для населення йде й підняття тарифів для юридичних осіб. Збільшення тарифів впливає на всі галузі, наприклад, виробництво товарів, надання послуг, де використовують електроенергію, газ. Зокрема, вартість електроенергії суттєво впливає на життєдіяльність Луцького підприємства електротранспорту.«Подальші підвищення вартості електроенергії безумовно можуть вплинути на вартість багатьох складових, зокрема вартість проїзду, комунальних послуг тощо. Величезна кількість наших громадян доведена до відчаю, зокрема через карантинні обмеження, що повпливали на рівень доходів. Підвищення тарифів ще більш негативно відображатиметься на їхньому житті. Тому все більше українців шукатимуть кращого життя за кордоном, що може призвести до дуже сумних наслідків», - наголосив міський голова.