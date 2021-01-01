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Де у Луцьку можна буде купити газ дешевше

Де у Луцьку можна буде купити газ дешевше
Мешканці Луцької міської територіальної громади зможуть «на місці» купувати газ на 20 % дешевше, аніж пропонують інші компанії. Це можливо завдяки дочірньому підприємству КП «Луцькводоканал».

Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.

Мер Ігор Поліщук зазначив, що у місті давно працювали над питанням забезпечення лучан дешевшим газом ніж в інших компаніях. Дочірнє підприємство «Евода трейд» КП «Луцькводоканал» пропонує послугу із 20 січня щодо придбання, наприклад, на 20 % дешевшого газу за ціну 9,92 за «куб», яку встановило ТОВ «Волиньгаз збут».

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що комунальне підприємство готове працювати за мінімальну маржу задля мешканців міської громади.

«У нас є всі інструменти, ми будемо працювати. Ринок газу буде, але законодавство недосконале і потребує системних змін. «Нафтогаз» перекладе різницю в тарифах на теплокомуненерго, вони це будуть вимушені терпіти. Треба на ці речі реагувати і передбачати. «Нафтогаз» у рамках покладання спецобов’язків не відкорегує ціну у січні та лютому і газ для підприємств постачання буде досить дорогий», - сказав він.

Змінити постачальника газу можна у Муніципальному сервісному центрі в Луцьку, процедура не потребує додаткових платежів. Також здійснити процедуру можна й у режимі онлайн, далі ж платити за послуги можна в особистому кабінеті споживача без будь-якої винагороди банкам.

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Теги: Луцьк, дешевий газ
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