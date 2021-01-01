Де у Луцьку можна буде купити газ дешевше

Мешканці Луцької міської територіальної громади зможуть «на місці» купувати газ на 20 % дешевше, аніж пропонують інші компанії. Це можливо завдяки дочірньому підприємству КП «Луцькводоканал».Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.Мерзазначив, що у місті давно працювали над питанням забезпечення лучан дешевшим газом ніж в інших компаніях. Дочірнє підприємство «Евода трейд» КП «Луцькводоканал» пропонує послугу із 20 січня щодо придбання, наприклад, на 20 % дешевшого газу за ціну 9,92 за «куб», яку встановило ТОВ «Волиньгаз збут».Директор «Луцькводоканалу»розповів, що комунальне підприємство готове працювати за мінімальну маржу задля мешканців міської громади.«У нас є всі інструменти, ми будемо працювати. Ринок газу буде, але законодавство недосконале і потребує системних змін. «Нафтогаз» перекладе різницю в тарифах на теплокомуненерго, вони це будуть вимушені терпіти. Треба на ці речі реагувати і передбачати. «Нафтогаз» у рамках покладання спецобов’язків не відкорегує ціну у січні та лютому і газ для підприємств постачання буде досить дорогий», - сказав він.Змінити постачальника газу можна у Муніципальному сервісному центрі в Луцьку, процедура не потребує додаткових платежів. Також здійснити процедуру можна й у режимі онлайн, далі ж платити за послуги можна в особистому кабінеті споживача без будь-якої винагороди банкам.