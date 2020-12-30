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Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі

Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі
Прощальна панахида за померлим атовцем Тарасом Мельником відбудеться 15 січня у Луцьку в храмі Святих Солунських, що на вул. Гетьмана Мазепи, 61.

Про це повідомив на сторінці у facebook Олег Тягнибок.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, e військовому госпіталі обірвалося життя учасника АТО Тараса Мельника з позивним "Шах".

Тарас Мельник народився 1976 року у Мар‘янівці Горохівського району Волинської області.

Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ. У чині капітана воював на московсько-українській війні в складі 24-ї і 53-ї бригад з червня 2015 року по серпень 2016 року. Був членом «Легіону Свободи». Отримав бойові поранення і став інвалідом війни ІІІ групи.

Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.

Поховають Тараса Мельника на новому кладовищі у с. Гаразджа.

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Теги: Тарас Мельник, помер, прощання
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