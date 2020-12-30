Повідомили, коли відбудеться прощання з атовцем, який помер у військовому госпіталі

Тарасом Мельником відбудеться 15 січня у Луцьку в храмі Святих Солунських, що на вул. Гетьмана Мазепи, 61.



Про це повідомив на сторінці у facebook



Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, e військовому госпіталі



Тарас Мельник народився 1976 року у Мар‘янівці Горохівського району Волинської області.



Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ. У чині капітана воював на московсько-українській війні в складі 24-ї і 53-ї бригад з червня 2015 року по серпень 2016 року. Був членом «Легіону Свободи». Отримав бойові поранення і став інвалідом війни ІІІ групи.



Тривалий час хворів і перебував у військовому госпіталі. У Героя залишився син та дружина. У серпні йому виповнилося 44 роки.



Поховають Тараса Мельника на новому кладовищі у с. Гаразджа.

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