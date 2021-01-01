У центрі Луцька чоловік «купався» в снігу. ВІДЕО





Відповідне відео опублікували на facebook-сторінці



14 січня ввечері чоловік вийшов на вулицю лише у спідній білизні та почав «купатися» в снігу.



"Трішки позитиву!

21:40 вулиця Б.Хмельницького м.Луцьк.

Моржування в центрі міста", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вул. Богдана Хмельницького помітили молодого чоловіка, який моржував у снігу.Відповідне відео опублікували на facebook-сторінці муніпальної варти 14 січня ввечері чоловік вийшов на вулицю лише у спідній білизні та почав «купатися» в снігу."Трішки позитиву!21:40 вулиця Б.Хмельницького м.Луцьк.Моржування в центрі міста", - йдеться в дописі.

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