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У центрі Луцька чоловік «купався» в снігу. ВІДЕО

У центрі Луцька чоловік «купався» в снігу. ВІДЕО
У Луцьку на вул. Богдана Хмельницького помітили молодого чоловіка, який моржував у снігу.

Відповідне відео опублікували на facebook-сторінці муніпальної варти.

14 січня ввечері чоловік вийшов на вулицю лише у спідній білизні та почав «купатися» в снігу.

"Трішки позитиву!
21:40 вулиця Б.Хмельницького м.Луцьк.
Моржування в центрі міста", - йдеться в дописі.


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Теги: моржування, сніг, Богдана Хмельницького
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