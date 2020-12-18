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У Луцьку почали встановлювати «розумні зупинки»

У Луцьку почали встановлювати «розумні зупинки»
Так звані «розумні зупинки» із електронними табло та панелями для зарядки ґаджетів почали встановлювати у Луцьку.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він опублікував світлину, на якій видно, що роботи зі встановлення скляної конструкції тривають на зупинці поблизу ЦУМа.

Загалом йдеться про п'ять великих та чотири малі зупинки. Вони матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, сонячні панелі, внутрішнє освітлення тощо.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що «розумні зупинки» за грантовим проектом мали встановити до кінця 2020 року. Такими були і умови договору з грантодавцями та підрядниками. Однак, коронавірус вніс свої корективи, а тому договір із німецькими інвесторами продовжили і у 2021 році. Луцькі підрядники – департамент ЖКГ та «Модерн Експо».


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Теги: «розумні зупинки»
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