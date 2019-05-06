Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, офіційно перейшла до ПЦУ





Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка "Про реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції".



Нагадаємо, у серпні у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського. Сталося це після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ Олексій Шаран Володимира Путіна з Днем ангела.



«С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.



Однак потім священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.



Згодом люди заявили - молитися разом із панотцем,



Пізніше стало відомо, що парафіяни з села Галинівка Володимир-Волинського району



Тепер же офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації: «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» с. Галинівка Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою звучатиме як релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної Церкви України) села Галинівка, Володимир-Волинського району, Волинської області».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського, що у селі Галинівка, офіційно перейшла до Православної церкви України.Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА"Про реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції".Нагадаємо, у серпні у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського. Сталося це після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ привітав у фейсбуці президента Росіїз Днем ангела.«С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.Однак потім священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.Згодом люди заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть . Тож прийняли рішення перейти до ПЦУ.Пізніше стало відомо, що парафіяни з села Галинівка Володимир-Волинського району майже пів року проводять служби надворі , поруч з храмом, адже офіційно перехід до ПЦУ тоді не зареєстрували. Будівля кілька місяців була опечатана, а колишній настоятель церкви, який вітав із Днем ангела Путіна, пішов у монастир за покаянням.Тепер же офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації: «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» с. Галинівка Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою звучатиме як релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної Церкви України) села Галинівка, Володимир-Волинського району, Волинської області».

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