Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, офіційно перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:07
Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського, що у селі Галинівка, офіційно перейшла до Православної церкви України.
Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка "Про реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції".
Нагадаємо, у серпні у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського. Сталося це після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ Олексій Шаран привітав у фейсбуці президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.
«С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.
Однак потім священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.
Згодом люди заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть. Тож прийняли рішення перейти до ПЦУ.
Пізніше стало відомо, що парафіяни з села Галинівка Володимир-Волинського району майже пів року проводять служби надворі, поруч з храмом, адже офіційно перехід до ПЦУ тоді не зареєстрували. Будівля кілька місяців була опечатана, а колишній настоятель церкви, який вітав із Днем ангела Путіна, пішов у монастир за покаянням.
Тепер же офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації: «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» с. Галинівка Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою звучатиме як релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної Церкви України) села Галинівка, Володимир-Волинського району, Волинської області».
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Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка "Про реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції".
Нагадаємо, у серпні у селі Галинівка Володимир-Волинського району селяни повісили власний замок на храм преподобного Сергія Радонежського. Сталося це після того, як селяни дізналися, що священник УПЦ Олексій Шаран привітав у фейсбуці президента Росії Володимира Путіна з Днем ангела.
«С днем Ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!» – написав Олексій Шаран.
Однак потім священнослужитель написав на своїй сторінці, що нікого не хотів цим образити, що це вийшло помилково. Тож привітання Шаран видалив.
Згодом люди заявили - молитися разом із панотцем, який бажає здоров’я й терпіння окупанту та диктатору, не хочуть. Тож прийняли рішення перейти до ПЦУ.
Пізніше стало відомо, що парафіяни з села Галинівка Володимир-Волинського району майже пів року проводять служби надворі, поруч з храмом, адже офіційно перехід до ПЦУ тоді не зареєстрували. Будівля кілька місяців була опечатана, а колишній настоятель церкви, який вітав із Днем ангела Путіна, пішов у монастир за покаянням.
Тепер же офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації: «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» с. Галинівка Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою звучатиме як релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної Церкви України) села Галинівка, Володимир-Волинського району, Волинської області».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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