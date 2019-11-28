Хто став радником голови Волиньради

Григорія Недопада працює ексдепутат цієї ради минулого скликання Михайло Імберовський.



У грудні 2020-го року він



До слова, 31 грудня Григорій Недопад підписав розпорядження про внесення змін до структури виконавчого апарату обласної ради. Цим документом він розпорядився увести до структури виконавчого апарату обласної ради посади заступника начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, радника голови обласної ради, радника першого заступника голови обласної ради - консультанта з публічних закупівель виконавчого апарату обласної ради, водія автотранспортних засобів відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради. Усіх – по одній штатній одиниці.



Раніше ж це Дмитро Дубняк, оклад радників – 5 700 гривень.



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