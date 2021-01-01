У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:33
У Польщі під час 6-ти годинної операції 14 січня помер волинянин Вадим Гусманов 1985 року народження.
Про це повідомила знайома родини померлого Вікторія Гнатюк.
Вадим Гусманов проживав у Володимирі-Волинському. У нього залишилася маленька донечка.
Сума, необхідна для транспортування тіла додому, чимала. Тож просять про фінансову допомогу.
Реквізити карток: брат Юрій Гусманов (ПриватБанк) 5363542308546200,
мама Кудрявцева Олена Олексіївна (ОщадБанк) 5167803256657045.
Мобільний номер мами - 0933730686.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила знайома родини померлого Вікторія Гнатюк.
Вадим Гусманов проживав у Володимирі-Волинському. У нього залишилася маленька донечка.
Сума, необхідна для транспортування тіла додому, чимала. Тож просять про фінансову допомогу.
Реквізити карток: брат Юрій Гусманов (ПриватБанк) 5363542308546200,
мама Кудрявцева Олена Олексіївна (ОщадБанк) 5167803256657045.
Мобільний номер мами - 0933730686.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:33
Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку
Сьогодні, 10:28