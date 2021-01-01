вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому

У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому
У Польщі під час 6-ти годинної операції 14 січня помер волинянин Вадим Гусманов 1985 року народження.

Про це повідомила знайома родини померлого Вікторія Гнатюк.

Вадим Гусманов проживав у Володимирі-Волинському. У нього залишилася маленька донечка.

Сума, необхідна для транспортування тіла додому, чимала. Тож просять про фінансову допомогу.

Реквізити карток: брат Юрій Гусманов (ПриватБанк) 5363542308546200,
мама Кудрявцева Олена Олексіївна (ОщадБанк) 5167803256657045.
Мобільний номер мами - 0933730686.

У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вадим Гусманов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 січня – день пам'яті «кіборгів» та Гордія: чого не можна робити сьогодні
Сьогодні, 11:00
У Луцьку загубилася бабуся, її розшукали за допомогою небайдужої жінки
Сьогодні, 10:55
У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:33
Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку
Сьогодні, 10:28
У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води
Сьогодні, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:11
 0
16 січня – день пам'яті «кіборгів» та Гордія: чого не можна робити сьогодні
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку загубилася бабуся, її розшукали за допомогою небайдужої жінки
Сьогодні, 10:55
 0
У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:33
 0
Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8