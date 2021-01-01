У Польщі помер молодий волинянин: збирають гроші на перевезення тіла додому

Вадим Гусманов 1985 року народження.



Про це Вікторія Гнатюк.



Вадим Гусманов проживав у Володимирі-Волинському. У нього залишилася маленька донечка.



Сума, необхідна для транспортування тіла додому, чимала. Тож просять про фінансову допомогу.



Реквізити карток: брат Юрій Гусманов (ПриватБанк) 5363542308546200,

мама Кудрявцева Олена Олексіївна (ОщадБанк) 5167803256657045.

Мобільний номер мами - 0933730686.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі під час 6-ти годинної операції 14 січня помер волинянин1985 року народження.Про це повідомила знайома родини померлогоВадим Гусманов проживав у Володимирі-Волинському. У нього залишилася маленька донечка.Сума, необхідна для транспортування тіла додому, чимала. Тож просять про фінансову допомогу.Реквізити карток: брат Юрій Гусманов (ПриватБанк) 5363542308546200,мама Кудрявцева Олена Олексіївна (ОщадБанк) 5167803256657045.Мобільний номер мами - 0933730686.

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