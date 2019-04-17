Стосовно скандального луцького судді Сівчука відкрили дисциплінарну справу
Сьогодні, 11:43
Відкрили дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрія Сівчука.
Про це йдеться у відповідній ухвалі другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Автором скарги на суддю виступило Національне антикорупційне бюро. Підставою стали дії Сівчука при розгляді ним в 2017-2018 роках справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП.
У дисциплінарній скарзі вказано, що суддя Сівчук, з огляду на втручання в його діяльність судді цього суду Олега Ющука, безпідставно затягував розгляд справи адміністративного правопорушення, що в подальшому, на момент розгляду вказаної справи, призвело до закінчення строків притягнення особи до адміністративної відповідальності та закриття провадження у справі.
"При цьому суддя Сівчук А.Є. допустив поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики, які забезпечують суспільну довіру до суду. Крім того, суддя Сівчук А.Є. не повідомив про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора упродовж п’яти днів після здійснення суддею Ющуком О.С. такого втручання", - йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олега Ющука з посади судді Луцького міськрайонного суду. Раніше Вища рада правосуддя приймала рішення про тимчасове відсторонення Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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Претензії НАБУ до Сівчука, як випливає з скарги в ВСП, ґрунтуються на даних негласних слідчих (розшукових) дій, які бюро проводило щодо Ющука.
З переданих матеріалів випливає, що 18 грудня 2017 року суддя Ющук нібито пообіцяв відповідачу дізнатися інформацію про те, хто буде розглядати його справу і в який день. Далі той запропонував заплатити за те, щоб служитель Феміди домовився з колегою і умовив його затягнути розгляд справи до 5 березня 2018 року - дати закінчення терміну для залучення до відповідальності. Після цього Андрій Сівчук шість разів призначав засідання у справі, але потім переносив їх на інші дати.
15 березня 2018 року співробітники НАБУ провели обшук в кабінеті Сівчука під час якого йому і стало відомо, що водій звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину. У результаті, 5 квітня 2018 року Суддя взяв самовідвід у зазначеній справі. У травні 2018 року цю справу розглянула вже інша суддя, яка хоча і визнала чоловіка винним в скоєнні правопорушення за ст. 130 КпАП, але при цьому закрила справу в зв'язку з закінченням тримісячного терміну, відведеного для притягнення порушника до відповідальності.
У поясненнях Андрій Сівчук, в свою чергу, зазначив, що ніякого навмисного затягування розгляду справи з його боку не було. А засідання переносили тому, що спочатку не було адвоката, потім адвокату потрібен був час, щоб ознайомитися з матеріалами справи, а згодом захист наполягав на виклику в засідання співробітника патрульної поліції, який склав протокол. Крім того, суддя зазначив, що в зазначений час у нього в провадженні була велика кількість справ. Наявність будь-яких домовленостей з Ющуком він спростував.
Вивчивши доводи сторін, дисциплінарна палата все ж вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука.
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Про це йдеться у відповідній ухвалі другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Автором скарги на суддю виступило Національне антикорупційне бюро. Підставою стали дії Сівчука при розгляді ним в 2017-2018 роках справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП.
У дисциплінарній скарзі вказано, що суддя Сівчук, з огляду на втручання в його діяльність судді цього суду Олега Ющука, безпідставно затягував розгляд справи адміністративного правопорушення, що в подальшому, на момент розгляду вказаної справи, призвело до закінчення строків притягнення особи до адміністративної відповідальності та закриття провадження у справі.
"При цьому суддя Сівчук А.Є. допустив поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики, які забезпечують суспільну довіру до суду. Крім того, суддя Сівчук А.Є. не повідомив про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора упродовж п’яти днів після здійснення суддею Ющуком О.С. такого втручання", - йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олега Ющука з посади судді Луцького міськрайонного суду. Раніше Вища рада правосуддя приймала рішення про тимчасове відсторонення Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Причетність до корупції та непрозорі статки: які судді на Волині порушили критерії доброчесності
Претензії НАБУ до Сівчука, як випливає з скарги в ВСП, ґрунтуються на даних негласних слідчих (розшукових) дій, які бюро проводило щодо Ющука.
З переданих матеріалів випливає, що 18 грудня 2017 року суддя Ющук нібито пообіцяв відповідачу дізнатися інформацію про те, хто буде розглядати його справу і в який день. Далі той запропонував заплатити за те, щоб служитель Феміди домовився з колегою і умовив його затягнути розгляд справи до 5 березня 2018 року - дати закінчення терміну для залучення до відповідальності. Після цього Андрій Сівчук шість разів призначав засідання у справі, але потім переносив їх на інші дати.
15 березня 2018 року співробітники НАБУ провели обшук в кабінеті Сівчука під час якого йому і стало відомо, що водій звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину. У результаті, 5 квітня 2018 року Суддя взяв самовідвід у зазначеній справі. У травні 2018 року цю справу розглянула вже інша суддя, яка хоча і визнала чоловіка винним в скоєнні правопорушення за ст. 130 КпАП, але при цьому закрила справу в зв'язку з закінченням тримісячного терміну, відведеного для притягнення порушника до відповідальності.
У поясненнях Андрій Сівчук, в свою чергу, зазначив, що ніякого навмисного затягування розгляду справи з його боку не було. А засідання переносили тому, що спочатку не було адвоката, потім адвокату потрібен був час, щоб ознайомитися з матеріалами справи, а згодом захист наполягав на виклику в засідання співробітника патрульної поліції, який склав протокол. Крім того, суддя зазначив, що в зазначений час у нього в провадженні була велика кількість справ. Наявність будь-яких домовленостей з Ющуком він спростував.
Вивчивши доводи сторін, дисциплінарна палата все ж вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука.
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