Стосовно скандального луцького судді Сівчука відкрили дисциплінарну справу

Андрія Сівчука.



Про це йдеться у відповідній ухвалі другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.



Автором скарги на суддю виступило Національне антикорупційне бюро. Підставою стали дії Сівчука при розгляді ним в 2017-2018 роках справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП.



У дисциплінарній скарзі вказано, що суддя Сівчук, з огляду на втручання в його діяльність судді цього суду Олега Ющука, безпідставно затягував розгляд справи адміністративного правопорушення, що в подальшому, на момент розгляду вказаної справи, призвело до закінчення строків притягнення особи до адміністративної відповідальності та закриття провадження у справі.



"При цьому суддя Сівчук А.Є. допустив поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики, які забезпечують суспільну довіру до суду. Крім того, суддя Сівчук А.Є. не повідомив про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора упродовж п’яти днів після здійснення суддею Ющуком О.С. такого втручання", - йдеться в ухвалі.



Нагадаємо, у грудні 2020 року приймала рішення про тимчасове відсторонення Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.



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Претензії НАБУ до Сівчука, як випливає з скарги в ВСП, ґрунтуються на даних негласних слідчих (розшукових) дій, які бюро проводило щодо Ющука.



З переданих матеріалів випливає, що 18 грудня 2017 року суддя Ющук нібито пообіцяв відповідачу дізнатися інформацію про те, хто буде розглядати його справу і в який день. Далі той запропонував заплатити за те, щоб служитель Феміди домовився з колегою і умовив його затягнути розгляд справи до 5 березня 2018 року - дати закінчення терміну для залучення до відповідальності. Після цього Андрій Сівчук шість разів призначав засідання у справі, але потім переносив їх на інші дати.



15 березня 2018 року співробітники НАБУ провели обшук в кабінеті Сівчука під час якого йому і стало відомо, що водій звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину. У результаті, 5 квітня 2018 року Суддя взяв самовідвід у зазначеній справі. У травні 2018 року цю справу розглянула вже інша суддя, яка хоча і визнала чоловіка винним в скоєнні правопорушення за ст. 130 КпАП, але при цьому закрила справу в зв'язку з закінченням тримісячного терміну, відведеного для притягнення порушника до відповідальності.



У поясненнях Андрій Сівчук, в свою чергу, зазначив, що ніякого навмисного затягування розгляду справи з його боку не було. А засідання переносили тому, що спочатку не було адвоката, потім адвокату потрібен був час, щоб ознайомитися з матеріалами справи, а згодом захист наполягав на виклику в засідання співробітника патрульної поліції, який склав протокол. Крім того, суддя зазначив, що в зазначений час у нього в провадженні була велика кількість справ. Наявність будь-яких домовленостей з Ющуком він спростував.



Вивчивши доводи сторін, дисциплінарна палата все ж вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкрили дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Волинської областіПро це йдеться у відповідній ухвалі другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.Автором скарги на суддю виступило Національне антикорупційне бюро. Підставою стали дії Сівчука при розгляді ним в 2017-2018 роках справи про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП.У дисциплінарній скарзі вказано, що суддя Сівчук, з огляду на втручання в його діяльність судді цього суду, безпідставно затягував розгляд справи адміністративного правопорушення, що в подальшому, на момент розгляду вказаної справи, призвело до закінчення строків притягнення особи до адміністративної відповідальності та закриття провадження у справі."При цьому суддя Сівчук А.Є. допустив поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики, які забезпечують суспільну довіру до суду. Крім того, суддя Сівчук А.Є. не повідомив про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора упродовж п’яти днів після здійснення суддею Ющуком О.С. такого втручання", - йдеться в ухвалі.Нагадаємо, у грудні 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олега Ющука з посади судді Луцького міськрайонного суду. Раніше Вища рада правосуддяу зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.Претензії НАБУ до Сівчука, як випливає з скарги в ВСП, ґрунтуються на даних негласних слідчих (розшукових) дій, які бюро проводило щодо Ющука.З переданих матеріалів випливає, що 18 грудня 2017 року суддя Ющук нібито пообіцяв відповідачу дізнатися інформацію про те, хто буде розглядати його справу і в який день. Далі той запропонував заплатити за те, щоб служитель Феміди домовився з колегою і умовив його затягнути розгляд справи до 5 березня 2018 року - дати закінчення терміну для залучення до відповідальності. Після цього Андрій Сівчук шість разів призначав засідання у справі, але потім переносив їх на інші дати.15 березня 2018 року співробітники НАБУ провели обшук в кабінеті Сівчука під час якого йому і стало відомо, що водій звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину. У результаті, 5 квітня 2018 року Суддя взяв самовідвід у зазначеній справі. У травні 2018 року цю справу розглянула вже інша суддя, яка хоча і визнала чоловіка винним в скоєнні правопорушення за ст. 130 КпАП, але при цьому закрила справу в зв'язку з закінченням тримісячного терміну, відведеного для притягнення порушника до відповідальності.У поясненнях Андрій Сівчук, в свою чергу, зазначив, що ніякого навмисного затягування розгляду справи з його боку не було. А засідання переносили тому, що спочатку не було адвоката, потім адвокату потрібен був час, щоб ознайомитися з матеріалами справи, а згодом захист наполягав на виклику в засідання співробітника патрульної поліції, який склав протокол. Крім того, суддя зазначив, що в зазначений час у нього в провадженні була велика кількість справ. Наявність будь-яких домовленостей з Ющуком він спростував.Вивчивши доводи сторін, дисциплінарна палата все ж вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука.

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