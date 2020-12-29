На підприємстві у Луцьку в шафі вранці знайшли сплячого злочинця

У Луцьку у приміщенні одного з підприємств на вулиці Рівненській вранці 16 січня виявили чоловіка, який туди незаконно проник.Про цестало відомо з власних джерел.Чоловік вибив вікно та проник до шафи, де його сплячим і виявили працівники підприємства, які спочатку відчули лихе через запах так званого «перегару».Вочевидь, він потрапив до приміщення вночі.У секторі комунікації поліції Волині підтвердили такий факт.Розповіли, що зловмисник розбив вікно, виламав двері та проник у приміщення підприємства. Всередині його виявили разом із речами, які він звідти намагався викрасти, та повідомили про це у поліцію. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15 (замах), частиною 3 статті 185 (крадіжка з проникненням у приміщення) ККУ. Вирішується питання про затримання його за статтею 208 КПК України та оголошення підозри.