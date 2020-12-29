На підприємстві у Луцьку в шафі вранці знайшли сплячого злочинця
Сьогодні, 12:45
У Луцьку у приміщенні одного з підприємств на вулиці Рівненській вранці 16 січня виявили чоловіка, який туди незаконно проник.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Чоловік вибив вікно та проник до шафи, де його сплячим і виявили працівники підприємства, які спочатку відчули лихе через запах так званого «перегару».
Вочевидь, він потрапив до приміщення вночі.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили такий факт.
Розповіли, що зловмисник розбив вікно, виламав двері та проник у приміщення підприємства. Всередині його виявили разом із речами, які він звідти намагався викрасти, та повідомили про це у поліцію. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15 (замах), частиною 3 статті 185 (крадіжка з проникненням у приміщення) ККУ. Вирішується питання про затримання його за статтею 208 КПК України та оголошення підозри.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Чоловік вибив вікно та проник до шафи, де його сплячим і виявили працівники підприємства, які спочатку відчули лихе через запах так званого «перегару».
Вочевидь, він потрапив до приміщення вночі.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили такий факт.
Розповіли, що зловмисник розбив вікно, виламав двері та проник у приміщення підприємства. Всередині його виявили разом із речами, які він звідти намагався викрасти, та повідомили про це у поліцію. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 15 (замах), частиною 3 статті 185 (крадіжка з проникненням у приміщення) ККУ. Вирішується питання про затримання його за статтею 208 КПК України та оголошення підозри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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