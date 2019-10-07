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Шукають очевидців смертельної аварії у Камінь-Каширському районі

Шукають очевидців смертельної аварії у Камінь-Каширському районі
Розшукують людей, яким відома інформація стосовно аварії, що трапилася 12 січня, близько 23 години, у селі Нуйно Камінь-Каширського району.

Про це у фейсбуці пише Галя Заєць.

Нагадаємо, 54-річний водій Citroen Jumpy здійснив наїзд на 27-річного місцевого мешканця. Пішохода з численними переломами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. 13 січня вранці чоловік помер.

"Для вияснення всіх обставин прошу відгукнутися очевидців цієї аварії. Можливо ці рядки прочитають люди, які їхали назустріч цьому авто, будь ласка, відгукніться, важливими є абсолютно всі деталі, допоможіть прояснити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Очевидців просять телефонувати за номером: (096) 778 68 89.

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Теги: аварія, очевидці, Нуйно
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