У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:37
У Луцьку на шляхопроводі, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, сталася дорожньо-транспортна аварія за участю тролейбуса та автомобіля.
Фото з місця події опублікував користувач фейсбуку Влад Зайчук.
В аварію потрапив тролейбус, який курсує маршрутом №1. Зіткнулися два транспортні засоби сьогодні, 16 січня, ввечері.
Як видно з фото, легковик зазнав значних механічних пошкоджень - передній бампер повністю розбитий.
Наразі про постраждалих нічого не відомо.
Деталі - згодом.
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Фото з місця події опублікував користувач фейсбуку Влад Зайчук.
В аварію потрапив тролейбус, який курсує маршрутом №1. Зіткнулися два транспортні засоби сьогодні, 16 січня, ввечері.
Як видно з фото, легковик зазнав значних механічних пошкоджень - передній бампер повністю розбитий.
Наразі про постраждалих нічого не відомо.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Там вже немає сенсу робити машину після цього, а ви пишете бампер
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