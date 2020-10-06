У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО





Фото з місця події



В аварію потрапив тролейбус, який курсує маршрутом №1. Зіткнулися два транспортні засоби сьогодні, 16 січня, ввечері.



Як видно з фото, легковик зазнав значних механічних пошкоджень - передній бампер повністю розбитий.



Наразі про постраждалих нічого не відомо.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на шляхопроводі, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, сталася дорожньо-транспортна аварія за участю тролейбуса та автомобіля.Фото з місця події опублікував користувач фейсбуку Влад Зайчук.В аварію потрапив тролейбус, який курсує маршрутом №1. Зіткнулися два транспортні засоби сьогодні, 16 січня, ввечері.Як видно з фото, легковик зазнав значних механічних пошкоджень - передній бампер повністю розбитий.Наразі про постраждалих нічого не відомо.Деталі - згодом.

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