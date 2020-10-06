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У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО

У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
У Луцьку на шляхопроводі, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги, сталася дорожньо-транспортна аварія за участю тролейбуса та автомобіля.

Фото з місця події опублікував користувач фейсбуку Влад Зайчук.

В аварію потрапив тролейбус, який курсує маршрутом №1. Зіткнулися два транспортні засоби сьогодні, 16 січня, ввечері.

Як видно з фото, легковик зазнав значних механічних пошкоджень - передній бампер повністю розбитий.

Наразі про постраждалих нічого не відомо.

Деталі - згодом.

У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО


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Теги: Луцьк, аварія, тролейбус, авто
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Коментарі 1
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Там вже немає сенсу робити машину після цього, а ви пишете бампер
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