Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла
Сьогодні, 16:17
Вірні Православної церкви України з Волині підтримали митрополита Луцького і Волинського Михаїла, до якого нещодавно була прикута увага ЗМІ та громадськості через норкову шубу.
У ній владика Михаїл з’явився на сесії Луцької міської ради. Позицію вірян опублікувала на своїх сторінках газета «Волинь-нова».
Публікуємо текст без змін та правок:
«Шановна редакціє! Ми, парафіяни ПЦУ Ратнівського району, звертаємося до вас із великим проханням — опублікувати нашу точку зору на замітку «Владика Михаїл прийшов на сесію у норковій шубі», надрукованій у «Волині» 10 грудня 2020 року
Ця новина викликала у наших душах величезне обурення. Хіба людина не може вдягнутися так, як вона хоче? Хіба в цьому є порушення норм моралі? Невже за роки праці владика Михаїл, не маючи сім’ї, не зміг і не заслужив того, аби придбати собі таку шубу? Ми впевнені, що люди, які зробили це фото та виклали його в соціальних мережах, служать чужинській церкві, а не Україні. Вони хочуть осквернити митрополита Михаїла, але їм це не вдасться, адже віряни ПЦУ з великою повагою ставляться до нього.
Священнослужитель із Нововолинська Віктор Мартиненко, який іронічно відреагував на одяг митрополита, теж повинен подумати про свій гріх перед Богом і людьми. Просимо надрукувати цей лист, аби московські запроданці більше не компрометували нашу Церкву».
Нагадаємо, на сесію Луцької міськради очільник Волинської єпархії прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.
Пізніше владика Михаїл так прокоментував цю ситуацію: «Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки».
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній теж прокоментував цю ситуацію: "Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству".
Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.
"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.
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У ній владика Михаїл з’явився на сесії Луцької міської ради. Позицію вірян опублікувала на своїх сторінках газета «Волинь-нова».
Публікуємо текст без змін та правок:
«Шановна редакціє! Ми, парафіяни ПЦУ Ратнівського району, звертаємося до вас із великим проханням — опублікувати нашу точку зору на замітку «Владика Михаїл прийшов на сесію у норковій шубі», надрукованій у «Волині» 10 грудня 2020 року
Ця новина викликала у наших душах величезне обурення. Хіба людина не може вдягнутися так, як вона хоче? Хіба в цьому є порушення норм моралі? Невже за роки праці владика Михаїл, не маючи сім’ї, не зміг і не заслужив того, аби придбати собі таку шубу? Ми впевнені, що люди, які зробили це фото та виклали його в соціальних мережах, служать чужинській церкві, а не Україні. Вони хочуть осквернити митрополита Михаїла, але їм це не вдасться, адже віряни ПЦУ з великою повагою ставляться до нього.
Священнослужитель із Нововолинська Віктор Мартиненко, який іронічно відреагував на одяг митрополита, теж повинен подумати про свій гріх перед Богом і людьми. Просимо надрукувати цей лист, аби московські запроданці більше не компрометували нашу Церкву».
Нагадаємо, на сесію Луцької міськради очільник Волинської єпархії прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.
Пізніше владика Михаїл так прокоментував цю ситуацію: «Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки».
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній теж прокоментував цю ситуацію: "Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству".
Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.
"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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