Шуба – не порушення норм моралі: віряни з Волині заступилися за митрополита Михаїла





У ній владика Михаїл з’явився на сесії Луцької міської ради. Позицію вірян опублікувала на своїх сторінках газета



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«Шановна редакціє! Ми, парафіяни ПЦУ Ратнівського району, звертаємося до вас із великим проханням — опублікувати нашу точку зору на замітку «Владика Михаїл прийшов на сесію у норковій шубі», надрукованій у «Волині» 10 грудня 2020 року

Ця новина викликала у наших душах величезне обурення. Хіба людина не може вдягнутися так, як вона хоче? Хіба в цьому є порушення норм моралі? Невже за роки праці владика Михаїл, не маючи сім’ї, не зміг і не заслужив того, аби придбати собі таку шубу? Ми впевнені, що люди, які зробили це фото та виклали його в соціальних мережах, служать чужинській церкві, а не Україні. Вони хочуть осквернити митрополита Михаїла, але їм це не вдасться, адже віряни ПЦУ з великою повагою ставляться до нього.

Священнослужитель із Нововолинська Віктор Мартиненко, який іронічно відреагував на одяг митрополита, теж повинен подумати про свій гріх перед Богом і людьми. Просимо надрукувати цей лист, аби московські запроданці більше не компрометували нашу Церкву».



Нагадаємо, на сесію Луцької міськради очільник Волинської єпархії прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.



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Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва.



"Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вірні Православної церкви України з Волині підтримали митрополита Луцького і Волинського Михаїла, до якого нещодавно була прикута увага ЗМІ та громадськості через норкову шубу.У ній владика Михаїл з’явився на сесії Луцької міської ради. Позицію вірян опублікувала на своїх сторінках газета «Волинь-нова». Публікуємо текст без змін та правок:«Шановна редакціє! Ми, парафіяни ПЦУ Ратнівського району, звертаємося до вас із великим проханням — опублікувати нашу точку зору на замітку «Владика Михаїл прийшов на сесію у норковій шубі», надрукованій у «Волині» 10 грудня 2020 рокуЦя новина викликала у наших душах величезне обурення. Хіба людина не може вдягнутися так, як вона хоче? Хіба в цьому є порушення норм моралі? Невже за роки праці владика Михаїл, не маючи сім’ї, не зміг і не заслужив того, аби придбати собі таку шубу? Ми впевнені, що люди, які зробили це фото та виклали його в соціальних мережах, служать чужинській церкві, а не Україні. Вони хочуть осквернити митрополита Михаїла, але їм це не вдасться, адже віряни ПЦУ з великою повагою ставляться до нього.Священнослужитель із Нововолинська Віктор Мартиненко, який іронічно відреагував на одяг митрополита, теж повинен подумати про свій гріх перед Богом і людьми. Просимо надрукувати цей лист, аби московські запроданці більше не компрометували нашу Церкву».Нагадаємо, на сесію Луцької міськради очільник Волинської єпархії прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.Пізніше владика Михаїл так прокоментував цю ситуацію : «Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки». Митрополит Київський і всієї України Епіфаній теж прокоментував цю ситуацію : "Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних. Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя. Ми, як церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству".Релігієзнавець Дмитро Горєвий пояснює, що розкішний спосіб життя не узгоджується із доктринами чернецтва."Всі ченці, митрополити в тому числі при прийнятті постригу дають обітниці. Одна з таких обітниць – відмова від приватної власності. Тобто, вони відрікаються від багатств цього світу і права володіння будь-якою приватною власністю. Сама ідея чернецтва – це відмова від земного, життєвого, матеріального, і повна зосередженість на духовному. Тому будь-які розкоші невластиві чернецтву", – наголошує він.

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