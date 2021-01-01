Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.34.
Євро при купівлі становить – 34.01, продажу – 34.16.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.54.
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Євро при купівлі становить – 34.01, продажу – 34.16.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.46, продаж – 7.54.
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