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Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир

Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир
У неділю, 17 січня, у місті Нововолинськ споживач вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач.

Через це в систему газопостачання потрапила вода й без газу залишилось 15 квартир, інформує АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.

Фахівці «Волиньгаз» видалили воду з газопроводу та поступово відновлюють газопостачання мешканцям будинку.

Якщо експертиза встановить, що газові прилади непридатні до подальшої експлуатації – споживачу, який втрутився у систему газопостачання, доведеться відшкодувати збитки постраждалим та компанії «Волиньгаз».

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Теги: газ, Нововолинськ
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