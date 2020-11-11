Через волинянина, який хотів самостійно замінити водонагрівач, без газу лишилися 15 квартир





Через це в систему газопостачання потрапила вода й без газу залишилось 15 квартир, інформує АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.



Фахівці «Волиньгаз» видалили воду з газопроводу та поступово відновлюють газопостачання мешканцям будинку.



Якщо експертиза встановить, що газові прилади непридатні до подальшої експлуатації – споживачу, який втрутився у систему газопостачання, доведеться відшкодувати збитки постраждалим та компанії «Волиньгаз».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 17 січня, у місті Нововолинськ споживач вирішив самовільно замінити газовий водонагрівач.Через це в систему газопостачання потрапила вода й без газу залишилось 15 квартир, інформує АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.Фахівці «Волиньгаз» видалили воду з газопроводу та поступово відновлюють газопостачання мешканцям будинку.Якщо експертиза встановить, що газові прилади непридатні до подальшої експлуатації – споживачу, який втрутився у систему газопостачання, доведеться відшкодувати збитки постраждалим та компанії «Волиньгаз».

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