Кабмін знизив ціну на газ для населення

Сьогодні, 18 січня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про зниження ціни на газ для українців.Так, за ухваленою постановою, від 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, буде встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 гривні.Міністр Кабінету Міністрівповідомив на своєму телеграм-каналі, що така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%."Підкреслю, що встановлена Урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - написав Немчінов.