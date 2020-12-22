У центральному парку Луцька буде каток
Сьогодні, 11:05
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштовуватимуть каток.
Льодяний майданчик для катання на ковзанах мають намір зробити на замерзлій водоймі поблизу кафе «Луцька Венеція», розповів власник цього закладу Леонід Баглай.
За його словами, він давно мріяв про те, аби облаштувати у Луцьку каток, навіть подава відповідну ініціативу. Натомість цьогорічна зима цьому максимально сприяє, оскільки дарує чудові морозні дні.
Тож Леонід Баглай запрошує охочих допомогти в облаштуванні льодяного майданчика.
«Лопати є, водойма є. Її величина достатня, більша, ніж каток «Снігова королева», в три рази», - запевняє Леонід Баглай. Тож він чекатиме на добровольців у парку.
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Льодяний майданчик для катання на ковзанах мають намір зробити на замерзлій водоймі поблизу кафе «Луцька Венеція», розповів власник цього закладу Леонід Баглай.
За його словами, він давно мріяв про те, аби облаштувати у Луцьку каток, навіть подава відповідну ініціативу. Натомість цьогорічна зима цьому максимально сприяє, оскільки дарує чудові морозні дні.
Тож Леонід Баглай запрошує охочих допомогти в облаштуванні льодяного майданчика.
«Лопати є, водойма є. Її величина достатня, більша, ніж каток «Снігова королева», в три рази», - запевняє Леонід Баглай. Тож він чекатиме на добровольців у парку.
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Коментарі 2
Каток на тиждень. З 23 січня 2021 року різьке потепління.
Який каток? У середу вже +3 - +4...
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