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У центральному парку Луцька буде каток

У центральному парку Луцька буде каток
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштовуватимуть каток.

Льодяний майданчик для катання на ковзанах мають намір зробити на замерзлій водоймі поблизу кафе «Луцька Венеція», розповів власник цього закладу Леонід Баглай.

За його словами, він давно мріяв про те, аби облаштувати у Луцьку каток, навіть подава відповідну ініціативу. Натомість цьогорічна зима цьому максимально сприяє, оскільки дарує чудові морозні дні.

Тож Леонід Баглай запрошує охочих допомогти в облаштуванні льодяного майданчика.

«Лопати є, водойма є. Її величина достатня, більша, ніж каток «Снігова королева», в три рази», - запевняє Леонід Баглай. Тож він чекатиме на добровольців у парку.

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Теги: каток, Луцьк, парк, Леонід Баглай
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Коментарі 2
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Каток на тиждень. З 23 січня 2021 року різьке потепління.
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Який каток? У середу вже +3 - +4...
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