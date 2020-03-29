У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати воду.Чин великого водосвяття розпочали сьогодні, 18 січня, й продовжать завтра.18 січня, у Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір), богаслужіння розпочали о 8:00 (царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого), а далі ж відбулося велике освячення води на соборному майдані. До слова, о 17:00 у соборі розпочнеться всенічна.Натомість завтра, 19 січня, у день Богоявлення, розклад богослужінь та освячення води у соборі такий:7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.