У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
Сьогодні, 12:25
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати воду.
Чин великого водосвяття розпочали сьогодні, 18 січня, й продовжать завтра.
18 січня, у Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір), богаслужіння розпочали о 8:00 (царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого), а далі ж відбулося велике освячення води на соборному майдані. До слова, о 17:00 у соборі розпочнеться всенічна.
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Натомість завтра, 19 січня, у день Богоявлення, розклад богослужінь та освячення води у соборі такий:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Чин великого водосвяття розпочали сьогодні, 18 січня, й продовжать завтра.
18 січня, у Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір), богаслужіння розпочали о 8:00 (царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого), а далі ж відбулося велике освячення води на соборному майдані. До слова, о 17:00 у соборі розпочнеться всенічна.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися
Натомість завтра, 19 січня, у день Богоявлення, розклад богослужінь та освячення води у соборі такий:
7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Коментарі 1
А чому деякі люди без масок та дистанції ? Може мені поскаржитись до поліції?!
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