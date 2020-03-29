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У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО

У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Волинської єпархії ПЦУ почали освячувати воду.

Чин великого водосвяття розпочали сьогодні, 18 січня, й продовжать завтра.

18 січня, у Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір), богаслужіння розпочали о 8:00 (царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого), а далі ж відбулося велике освячення води на соборному майдані. До слова, о 17:00 у соборі розпочнеться всенічна.

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Натомість завтра, 19 січня, у день Богоявлення, розклад богослужінь та освячення води у соборі такий:

7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.

У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО
У Луцьку в соборі почали освячувати воду. ФОТО

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Теги: Водохреще, собор, освячення, вода
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Коментарі 1
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А чому деякі люди без масок та дистанції ? Може мені поскаржитись до поліції?!
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