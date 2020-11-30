Відомий у Луцьку бар має заплатити майже 100 тисяч через «нелегальну» музику





Про це йдеться у



У документі, зокрема, йдеться про те, що громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав» подала позов на підприємця Руслана Минюка, який є власником бару «П`ятниця» через те, що представники організації зафіксували нелегальне використання музики. Йдеться, зокрема, про такі музичні твори: Peter Maros «In my heart», Marco Luka «Allure», Muskai «Corrupted», Patches «AIarm», Post MaloneJustin Bieber, Sudden peak records sudden peak radio ep., Khalid, Sia «Elastic heart».



Інформують, що після фіксації таких фактів «Українська ліга авторських та суміжних прав» звернулася до підприємця з проханням врегулювати питання використання фонограм та зафіксованих у них виконань шляхом отримання дозволу від громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав", який можна отримати, підписавши договір про використання фонограм та зафіксованих у них виконань. Утім, оскільки договір так і не був підписаний, то позивач звернувся до суду.



Спочатку Господарський суд Волинської області відмовив у задоволенні позову і, відповідно, стягненні збитків. Більше того, у рішенні суду йшлося про необхідність стягнути з громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав" на користь фізичної особи-підприємця Руслана Минюка 30 тисяч гривень судових витрат на професійну правову допомогу.



Утім, «Українська ліга авторських та суміжних прав» подала апеляційну скаргу на таке рішення. Розглянувши її, Північно-західний апеляційний господарський суд вирішив частково задовольнити апеляційну скаргу. Рішення суду першої інстанції скасували, натомість постановили стягнути з підприємця збитки в сумі 96 050 гривень. Сума позову була значно більшою, утім суд вирішив у задоволені позову в частині стягнення збитків в сумі 112 600 гривень відмовити.



До слова, представник ресторанного бізнесу в Україні зауважують, що законодавство не зовсім чітко дає зрозуміти, як діяти у законній площині і кому саме потрібно платити, коли йдеться про використання музичних творів. Адже в Україні існує кілька організацій, які мають право збирати ці платежі. Тож нерідко причина порушень авторського права саме у тому, що немає чітко прописаних правил.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власник бару «П`ятниця», що на проспекті Волі у Луцьку, сплатить понад 96 тисяч гривень на користь громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» через використання музики без договору з акредитованою організацією колективного управління та сплати роялті.Про це йдеться у постанові Північно-західного апеляційного господарського суду.У документі, зокрема, йдеться про те, що громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав» подала позов на підприємця, який є власником бару «П`ятниця» через те, що представники організації зафіксували нелегальне використання музики. Йдеться, зокрема, про такі музичні твори: Peter Maros «In my heart», Marco Luka «Allure», Muskai «Corrupted», Patches «AIarm», Post MaloneJustin Bieber, Sudden peak records sudden peak radio ep., Khalid, Sia «Elastic heart».Інформують, що після фіксації таких фактів «Українська ліга авторських та суміжних прав» звернулася до підприємця з проханням врегулювати питання використання фонограм та зафіксованих у них виконань шляхом отримання дозволу від громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав", який можна отримати, підписавши договір про використання фонограм та зафіксованих у них виконань. Утім, оскільки договір так і не був підписаний, то позивач звернувся до суду.Спочатку Господарський суд Волинської області відмовив у задоволенні позову і, відповідно, стягненні збитків. Більше того, у рішенні суду йшлося про необхідність стягнути з громадської спілки "Українська ліга авторських та суміжних прав" на користь фізичної особи-підприємця Руслана Минюка 30 тисяч гривень судових витрат на професійну правову допомогу.Утім, «Українська ліга авторських та суміжних прав» подала апеляційну скаргу на таке рішення. Розглянувши її, Північно-західний апеляційний господарський суд вирішив частково задовольнити апеляційну скаргу. Рішення суду першої інстанції скасували, натомість постановили стягнути з підприємця збитки в сумі 96 050 гривень. Сума позову була значно більшою, утім суд вирішив у задоволені позову в частині стягнення збитків в сумі 112 600 гривень відмовити.До слова, представник ресторанного бізнесу в Україні зауважують, що законодавство не зовсім чітко дає зрозуміти, як діяти у законній площині і кому саме потрібно платити, коли йдеться про використання музичних творів. Адже в Україні існує кілька організацій, які мають право збирати ці платежі. Тож нерідко причина порушень авторського права саме у тому, що немає чітко прописаних правил.

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