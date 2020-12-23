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Поліція Волині розшукує жителя Закарпаття за скоєння особливо тяжкого злочину

Поліція Волині розшукує жителя Закарпаття за скоєння особливо тяжкого злочину
Поліцейські Волині розшукують 41-річного Михайла Михайловича Микуліна, уродженця та жителя села Вільшани Хустського району Закарпатської області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся коротке, русяве.

Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантують.






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Теги: розшук, злочинець, житель Закарпаття
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