Де на Волині будуть відключати світло 20 січня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район

1. 9:00 - 17:00

ФАП с.Овадно вул.Покровська с.Овадно вул.Покровська 8-38, 17-31

2. 9:00 - 17:00

м. Володимир-Волинський вул. Соломії Крушельницької 23-57, 26-52, вул. Комарова, вул. Чернишевського,

вул. Попова



Горохівський район



1. 9.00-17.00

м. Берестечко:

вул. Лесі Українки



Іваничівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Камінь-Каширський район



1. 10:00 - 17:00 Бібліотека, Шк. Майстерня. Школа, магазин П-ць Філюк Ганна Андріївна, Пошт.відділення, торговий павільйон П-ць Кузьмич Лідія Василівна, Магазин П-ць Кузьмич Лариса Олексадрівна, Буд. майданчик магазину ФОП Сидорчук Віктор Степанович, Церква ХВЕ п’ятидесятників, Магазин П-ць Придатко Людмила Павлівна, Мед. пункт с.Гута Боровенська вул Вижар,

вул Набережна, вул Довга-Нива,

вул Острів, вул Берізка, вул.Центральна

с.Малі Голоби вул Центральна,

2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-150 09:00 - 14:00 с.Рудка Червинська вул Центральна, вул Дружба, вул Польова,

3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-150 13:00 - 17:00 Торговий павільйон П-ць Приходько Людмила Федорівна, Мед. Пункт,будинок культури с.Рудка Червинська вул Польова



Ківерцівський район



1. ПЛ0,4 кВ від ТП-172 8:30-17:00 ФОП Філюк Олександр Васильович

ФОП Іллюк Юрій Васильович с.Журавичі

вул.Шевченка,1-13,

вул.Перемоги,

вул.Шевенка,14-17,

вул.Жовтнева,2-36 , 1-35 вул.Садова,29-69/непарні/,52-70/парні/,

2. ПЛ0,4 кВ від ТП-11 8:30-17:00 с. Небіжка – школа с.Небіжка

вул.Садова,

3. ПЛ0,4 кВ від ТП-448 8:30-17:00 -----

с. Небіжка

вул. М.Вовчка,

4. ПЛ0,4 кВ від ТП-200 8:30-17:00 -----

смт.Цумань

вул.Б.Хмельницького,буд.1-65,

вул. Бузкова , буд.1-32,

вул. Стрітенська

5. ПЛ 10 кВ Л70-05 частково 10:00-15:00 м. Ківерці - школа №3, церква

СФГ "Золота нива"

Ківерціспецлісмаш

ТзОВ- Ківерці "Агромаш"

ФОП Чохленко А.В. - магазин

ФОП Гриб В.А.

ФОП Гетманчук Л.О.

ТзОВ "Волиньагропродукт"

Музичук В.М.

ФОП Дейна І.С.

ФОП Пушкін А.Ф.

ФОП Кропивський І.О.

Ківерцівська міська рада

ТзОВ `Надія` - перукарня

Супермаркет «АВС»

Головне управління юстиції у Волинській області

ФОП Савка Леонід Степанович

Марцинюк Іван Миколайович



Ковельський район



1.

ПЛ-10кВ Л.4С

(ТП-707, ТП-690, ТП-251, ТП-248, ТП-532)

9:00-17:00 ПП "Ковель -Будпостач"

ТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТД

Ковельське РЖКП №2

ФОП Лялькова Т.О.

ФОП Буднік Л.Є.

УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради ур.Фасти

м.Ковель, вул.М.Левицького, вул.Коперника, вул..Саксаганського, вул.Патріарха Мстислава, вул.Федорова, вул..Цинкаловського.

2. ПЛ-0,4кВ ТП-102

9:00-17:00

Волинська дирекція АТ „Укрпошта”

Поворська сільська рада с.Ситовичі

3. ПЛ-0,4кВ ТП-552 9:00-17:00 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Волинська філія

Релігійна громада "Архангела Михаїла "

Римсько-католицької церкви Луцької дієцезії

ГолобськаСвято-Георгіївська православна церква

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Державне виробничо-торгове підприємство

"Волиньфармпостач" Смт.Голоби, вул..Незалежності,21, вул..Шевченка,8; вул..Грушевського,9

4. ПЛ-10кВ Л.37-06

(ТП-245, ТП-267,

ТП-297, ТП-298,

ТП-586) 9:00-17:00 Колодяжненська сільська рада

Ковельське МТМО

Релігійна громада євангельських

христиан-бабтистів

СТзОВ імені Лесі Українки

ТзОв "Виробничо-комерційне

підприємство " Каскад "

Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради

ФОП Мороз Н.Ф.

ФОП Єрьоменко О.О.

Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки

с.Колодяжне



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-0.4 Л-4 КТП- 360 9:00 -18:00 м.Любомль вул.О.Пчілки

2. ПЛ-0.4 КТП-413 9:00-18:00 ФОП Прилепа Тетяна Яківна

Рел.гром. "Воскресіння"Євангел с.Піща вул.Центральна, Механізаторів

3. КТП-184 9:00-18:00 Школа.Церква с.Піща

Ветлікарня с.Піща

4. ПЛ-10 Л 85-01 від ЛР-179 до ЛР-37 (ТП-106) 9:00-18:00 ФОП Стельмащук Олег Рости

Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД" с.Вишнів



Любешівський район



1. КТП-129 10:00-17:00 с.Залаззя вул. Перемоги

2. КТП-316 10:00-14:00 с.Седлище вул. Ясиничче

3. КТП-113 13:00-17:00 Гпражі Автодор, ветлабораторія смт. Любешів вул. Маяковського (частково)



Маневицький район



1. 09:00-17:00

ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

М-н «Смак» вул. Кауркова 4А Нікончук С.В.

Кури-гриль вул. Кауркова 4 Дацюк В.П.

Гаражі, дачі м. Нововолинськ

вул.Кауркова 2, 4

вул.Нестерова 27,30



Ратнівський район



1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-60 для монтажа провода 9:30-16:30



с.Жиричі.

2. ПЛ-04кв Л-1.2.3

КТП-144

для чистки траси. 9.00-16.00 с.Річиця.



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173

2. КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,

3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир

4. ПЛ-0,4 кВ ТП-183

9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир

5. ПЛ-0,4 кВ ТП-85

9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27

вул.Селянська,

6. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,

Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,

Промислова 40-76,47-95.

7. ПЛ-0,4кВ ТП-215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .

ФОП Новак Л.М. торговий павільйон

ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.

8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)

с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)

с.Луків (повністю)

9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин

ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар

ФОП Бастрон С.І. магазин

ФОП Новак Л.М. торговий павільйон

ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення

ФОП Савенко В.В. торовий павільйон

ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська

10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру

11. ПЛ-0,4кВ КТП-116

9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,

вул. Зелена

12. ПЛ-0,4кВ КТП-481

9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна

13. ПЛ-0,4кВ КТП-441

9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,

Ювілейна, Молодіжна,

Квітнева, Набережна, Паркова.

14.

КТП231

9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)

вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2

15.

КТП243

9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71

вул.Шевченка,2-56

16. ПЛ-10 кВ Л18-04

9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна

Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,

17. ПЛ-10 кВ Л18-11

9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки

ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».

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