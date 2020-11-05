Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну
Сьогодні, 12:15
Новорічно-різдвяні свята добігають кінця, а це означає, що пора розбирати прикраси і виносити з дому ялинку чи сосну.
Як розповів в.о. директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, ялинки та сосни потрібно складати окремо біля контейнерних майданчиків зі сміттям, не перемішуючи з іншими відходами. Адже далі ще зелені деревця везуть у луцький зоопарк, де вони слугуватимуть кормом для тварин. Сухі ж ялинки та сосни у подальшому використовуватимуть як паливо для котельні "Луцькспецкомунтрансу.
Щодо приватного сектора діють такі ж правила. Однак Володимир Марценюк каже, що тут ситуація дещо складніша, адже мешканці міської громади нерідко викидають символ новорічно-різдвяних свят разом із іншим сміттям.
"Ми боремося з цим, інформуємо людей, але не завжди вдається переконати. Все одно працівники підприємства потім сортують деревця і далі вони відправляються або в зоопарк, або на територію котельні", - зауважив в.о. директора "Луцькспецкомунтрансу".
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Як розповів в.о. директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, ялинки та сосни потрібно складати окремо біля контейнерних майданчиків зі сміттям, не перемішуючи з іншими відходами. Адже далі ще зелені деревця везуть у луцький зоопарк, де вони слугуватимуть кормом для тварин. Сухі ж ялинки та сосни у подальшому використовуватимуть як паливо для котельні "Луцькспецкомунтрансу.
Щодо приватного сектора діють такі ж правила. Однак Володимир Марценюк каже, що тут ситуація дещо складніша, адже мешканці міської громади нерідко викидають символ новорічно-різдвяних свят разом із іншим сміттям.
"Ми боремося з цим, інформуємо людей, але не завжди вдається переконати. Все одно працівники підприємства потім сортують деревця і далі вони відправляються або в зоопарк, або на територію котельні", - зауважив в.о. директора "Луцькспецкомунтрансу".
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