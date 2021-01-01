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Ігор Поліщук пірнув у крижану воду

Ігор Поліщук пірнув у крижану воду
Луцький міський голова Ігор Поліщук пірнув в ополонку з нагоди свята Хрещення Господнього.

Фото та привітання для лучан він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

«Вітаю усіх із Хрещенням Господнім! Христос хрестився!» – написав Ігор Поліщук.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова розповів, що цьогоріч занурювався у крижану купіль у селі Забороль. Також додав, що зробив це вже не вперше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у крижану воду пірнав і міський голова Нововолинська Борис Карпус.

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Теги: Ігор Поліщук, ополонка, Водохреще
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Коментарі 2
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пірнути то пірнув а чи випірнув?
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Це подія року. А стул у його регулярний, а то щось тривожно
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