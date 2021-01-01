Ігор Поліщук пірнув у крижану воду
Сьогодні, 14:32
Луцький міський голова Ігор Поліщук пірнув в ополонку з нагоди свята Хрещення Господнього.
Фото та привітання для лучан він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
«Вітаю усіх із Хрещенням Господнім! Христос хрестився!» – написав Ігор Поліщук.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова розповів, що цьогоріч занурювався у крижану купіль у селі Забороль. Також додав, що зробив це вже не вперше.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у крижану воду пірнав і міський голова Нововолинська Борис Карпус.
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Фото та привітання для лучан він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
«Вітаю усіх із Хрещенням Господнім! Христос хрестився!» – написав Ігор Поліщук.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова розповів, що цьогоріч занурювався у крижану купіль у селі Забороль. Також додав, що зробив це вже не вперше.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у крижану воду пірнав і міський голова Нововолинська Борис Карпус.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
пірнути то пірнув а чи випірнув?
Це подія року. А стул у його регулярний, а то щось тривожно
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Сьогодні, 14:32