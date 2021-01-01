Ігор Поліщук пірнув у крижану воду

Луцький міський головапірнув в ополонку з нагоди свята Хрещення Господнього.Фото та привітання для лучан він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.«Вітаю усіх із Хрещенням Господнім! Христос хрестився!» – написав Ігор Поліщук.У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost міський голова розповів, що цьогоріч занурювався у крижану купіль у селі Забороль. Також додав, що зробив це вже не вперше.Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що