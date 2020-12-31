У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка
Сьогодні, 21:53
У Ковелі зловмисник просто посеред вулиці напав на жінку та пограбував її.
Дочка потерпілої розповідає, що нападнику завадила випадкова перехожа. Про це Natalia Smirnova-Gavrileykoу написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Напад стався 17 січня 2021 у період з 20:00 по 21:00 годину, на вулиці Володимира Кияна, неподалік Вербської ЗОШ.
Зловмисник завдав жінці два удари по голові ззаду. Після цього потерпіла впала, а нападник забрав у неї дрібні кошти і завдав ще один удар в лоб.
"В цей момент неподалік проходила жінка, яка його налякала і цей монстр утік. Дуже вдячна Богу, що послав цього ангела-спасителя, адже якби не вона, моєї мами зараз не було б", - йдеться у дописі.
Дочка потепілої просить жінку-свідка відгукнутись і допомогти покарати зловмисника, щоб попередити інші злочини та не піддавати небезпеці інших містян.
Усі, кому щось відомо про цей злочин, можуть зв'язатися із жінкою у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дочка потерпілої розповідає, що нападнику завадила випадкова перехожа. Про це Natalia Smirnova-Gavrileykoу написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Напад стався 17 січня 2021 у період з 20:00 по 21:00 годину, на вулиці Володимира Кияна, неподалік Вербської ЗОШ.
Зловмисник завдав жінці два удари по голові ззаду. Після цього потерпіла впала, а нападник забрав у неї дрібні кошти і завдав ще один удар в лоб.
"В цей момент неподалік проходила жінка, яка його налякала і цей монстр утік. Дуже вдячна Богу, що послав цього ангела-спасителя, адже якби не вона, моєї мами зараз не було б", - йдеться у дописі.
Дочка потепілої просить жінку-свідка відгукнутись і допомогти покарати зловмисника, щоб попередити інші злочини та не піддавати небезпеці інших містян.
Усі, кому щось відомо про цей злочин, можуть зв'язатися із жінкою у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі біля церкви зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 22:57
Волиняни отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 22:30
У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка
Сьогодні, 21:53
Як волинські воїни святкували Водохреще на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:17