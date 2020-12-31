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У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка

У Ковелі посеред вулиці напали на людину, шукають жінку-свідка
У Ковелі зловмисник просто посеред вулиці напав на жінку та пограбував її.

Дочка потерпілої розповідає, що нападнику завадила випадкова перехожа. Про це Natalia Smirnova-Gavrileykoу написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Напад стався 17 січня 2021 у період з 20:00 по 21:00 годину, на вулиці Володимира Кияна, неподалік Вербської ЗОШ.

Зловмисник завдав жінці два удари по голові ззаду. Після цього потерпіла впала, а нападник забрав у неї дрібні кошти і завдав ще один удар в лоб.

"В цей момент неподалік проходила жінка, яка його налякала і цей монстр утік. Дуже вдячна Богу, що послав цього ангела-спасителя, адже якби не вона, моєї мами зараз не було б", - йдеться у дописі.

Дочка потепілої просить жінку-свідка відгукнутись і допомогти покарати зловмисника, щоб попередити інші злочини та не піддавати небезпеці інших містян.

Усі, кому щось відомо про цей злочин, можуть зв'язатися із жінкою у фейсбуці.

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Теги: Волинь, Ковель, напад, злочин
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