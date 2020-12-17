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Волиняни отримуватимуть президентські стипендії

Волиняни отримуватимуть президентські стипендії
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих літераторів та митців.

До списку стипендіатів потрапили і волиняни. Про це йдеться в указі Президента України №21/2021 Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 2018 року № 13 «Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва» Володимир Зеленський постановив призначити стипендії для срібного призера популярного проєкту «Голос. Діти», уродженця Старовижівщини Ярослава Карпука та фіналістки шоу «Голос. Діти» лучанки Єлизавети Яковенко.

Повний список стипендіатів можна переглянути ТУТ.

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Теги: стипендії, Президент
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