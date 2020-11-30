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Помер священник з Луцька

Помер священник з Луцька
Учора, 19 січня, на 82-му році помер клірик Свято-Покровського храму Волинської єпархії УПЦ (МП), що у Луцьку, протоієрей Миколай Рибчинський.

Про це повідомив голова єпархіального просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук.

Повідомляють, що у 2006 році митрополит Луцький і Волинський Ніфонт (Солодуха) призначив Миколая Рибчинського штатним кліриком кафедрального Свято-Покровського храму Незабаром отець Микола він духівником благочиння.

До того ж часу він встиг служити у Сибіру і навіть Середній Азії. Шлях його служінь був довгим і мав широку географію.

«Отець Миколай був ревносним християнином, глибоко віруючою, доброю та скромною людиною, яка благоговійно предстояла Престолу Божому, смиренно і відповідально виконував покладені на нього послухи, з любов’ю ставився до людей і сам користувався заслуженою любов’ю духовенства та прихожан», - пригадують про покійного колеги-священнослужителі.


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Теги: Миколай Рибчинський, священник, смерть
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Коментарі 1
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Вічна пам'ять! Достойний священик і прекрасна людина... Хай з Богом спочиває.
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