Помер священник з Луцька

Учора, 19 січня, на 82-му році помер клірик Свято-Покровського храму Волинської єпархії УПЦ (МП), що у Луцьку, протоієрейПро це повідомив голова єпархіального просвітницького відділу протоієрейПовідомляють, що у 2006 році митрополит Луцький і Волинський Ніфонт (Солодуха) призначив Миколая Рибчинського штатним кліриком кафедрального Свято-Покровського храму Незабаром отець Микола він духівником благочиння.До того ж часу він встиг служити у Сибіру і навіть Середній Азії. Шлях його служінь був довгим і мав широку географію.«Отець Миколай був ревносним християнином, глибоко віруючою, доброю та скромною людиною, яка благоговійно предстояла Престолу Божому, смиренно і відповідально виконував покладені на нього послухи, з любов’ю ставився до людей і сам користувався заслуженою любов’ю духовенства та прихожан», - пригадують про покійного колеги-священнослужителі.