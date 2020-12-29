У Луцьку встановлять ще дві зупинки
Сьогодні, 18:37
У Луцьку на вулиці Наливайка облаштують ще дві зупинки громадського транспорту.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що зупинки будуть розташовані на маршруті руху автобусів №19 на вулиці Наливайка.
«Відстань між існуючими зупинками там становить біля 1 кілометра. Є потреба жителів, щоб організувати додаткові зупинки», - сказав він.
Міський голова Ігор Поліщук доручив встановити на Наливайка криті зупинки, аби мешканці громади мали змогу чекати транспорт у комфортних умовах.
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Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що зупинки будуть розташовані на маршруті руху автобусів №19 на вулиці Наливайка.
«Відстань між існуючими зупинками там становить біля 1 кілометра. Є потреба жителів, щоб організувати додаткові зупинки», - сказав він.
Міський голова Ігор Поліщук доручив встановити на Наливайка криті зупинки, аби мешканці громади мали змогу чекати транспорт у комфортних умовах.
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