У Луцьку встановлять ще дві зупинки

У Луцьку на вулиці Наливайка облаштують ще дві зупинки громадського транспорту.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що зупинки будуть розташовані на маршруті руху автобусів №19 на вулиці Наливайка.«Відстань між існуючими зупинками там становить біля 1 кілометра. Є потреба жителів, щоб організувати додаткові зупинки», - сказав він.Міський головадоручив встановити на Наливайка криті зупинки, аби мешканці громади мали змогу чекати транспорт у комфортних умовах.