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У Луцьку встановлять ще дві зупинки

У Луцьку встановлять ще дві зупинки
У Луцьку на вулиці Наливайка облаштують ще дві зупинки громадського транспорту.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що зупинки будуть розташовані на маршруті руху автобусів №19 на вулиці Наливайка.

«Відстань між існуючими зупинками там становить біля 1 кілометра. Є потреба жителів, щоб організувати додаткові зупинки», - сказав він.

Міський голова Ігор Поліщук доручив встановити на Наливайка криті зупинки, аби мешканці громади мали змогу чекати транспорт у комфортних умовах.

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Теги: зупинки, Луцьк
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